Không ngờ loại quả có mùi thơm nức mũi lại là 'kho vitamin C' cực tốt cho sức khỏe

Ổi hồng chứa nhiều chất dinh dưỡng nên có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và phù hợp với người có đường huyết và axit uric cao.

Ổi hồng có ruột màu hồng (có thể nhạt hoặc đậm) tùy từng giống ổi, có mùi thơm và ngọt nhẹ. Ổi hồng được biết đến là loại trái cây giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. 

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa, phòng chống táo bón

Với lượng chất xơ dồi dào, cả ở phần thịt và hạt, ổi hồng là một "trợ thủ" đắc lực cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón. Các hạt ổi nhỏ đóng vai trò như một chất tẩy rửa tự nhiên, giúp làm sạch đường ruột, loại bỏ các chất thải tích tụ. Ăn ổi hồng đều đặn không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru mà còn góp phần duy trì một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Điều hòa huyết áp

Ổi hồng cung cấp một lượng kali dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và đảm bảo hoạt động bình thường của tín hiệu thần kinh, co thắt cơ. Ngoài ra, kiểm soát tốt huyết áp ở người có nồng độ axit uric cao giúp ngăn ngừa các yếu tố bệnh tim mạch và giảm nguy cơ bệnh gút.

Hỗ trợ giảm cân an toàn và hiệu quả

Ổi hồng là lựa chọn lý tưởng cho những người đang trong quá trình giảm cân. Với hàm lượng calo thấp và nhiều chất xơ, ổi hồng tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất trong ổi hồng đảm bảo cơ thể không bị thiếu hụt dinh dưỡng trong quá trình ăn kiêng. Bạn có thể thay thế các món ăn vặt không lành mạnh bằng một quả ổi hồng để vừa thỏa mãn cơn thèm, vừa đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da, chống lão hóa và tăng cường thị lực

Nhờ vào hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa cao, ổi hồng giúp cơ thể sản xuất collagen – protein thiết yếu cho làn da đàn hồi, săn chắc và tươi trẻ. Các chất chống oxy hóa còn giúp chống lại tác hại của các gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da.

Ngoài ra, ổi hồng còn chứa nhiều vitamin A, rất quan trọng cho sức khỏe của mắt. Bổ sung ổi hồng vào chế độ ăn uống giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Ổi trắng hay ổi hồng tốt cho sức khỏe hơn?

Ổi hồng nhiều nước, ít đường hơn, hàm lượng tinh bột và vitamin C ít hơn so với ổi trắng nhưng lại giàu axit béo không bão hòa, omega 3 và omega 6. Mặt khác, quả ổi trắng có lượng đường nhiều hơn một chút, nhiều tinh bột hơn, vitamin C cao hơn. Tuy nhiên lượng chênh lệch dinh dưỡng ở ổi trắng và ổi hồng là không đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc điểm khác biệt chính nằm ở ruột quả ổi hồng có chứa loại sắc tố hữu cơ tự nhiên gọi là carotenoid, cụ thể là lycopene tạo nên màu hồng đặc trưng. Sắc tố này có thể đem lại tác dụng chống oxy hóa cao hơn so với ổi trắng.

Nhìn chung, cả hai loại ổi đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết, cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ việc giảm cân nếu được tiêu thụ với lượng phù hợp. Vì thế mà cả hai loại ổi đều là lựa chọn tốt cho một chế độ ăn uống lành mạnh.

