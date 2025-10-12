Từ ngày 15/10 đến 30/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên phơi phới, làm gì cũng mã đáo thành công

Từ ngày 15/10 đến 30/10/2025, tuổi Mão nhờ gặp được cục diện Tam Hợp nên vận quý nhân khá vượng, các mối quan hệ xã giao trong ngày cũng hài hòa và tốt đẹp. Bản mệnh đi đâu cũng gặp được người tốt, có người nâng đỡ. Nhờ vậy, những khó khăn trước đó đều được tháo gỡ ổn thỏa.

Chuyện tình cảm cũng êm ả khi các cặp đôi ngày càng hòa hợp, cùng nhau xây dựng mối quan hệ gắn kết và bền chặt hơn. Người độc thân dù chưa tìm được nửa kia cũng đừng vội lo lắng, có thể nhân duyên sẽ tới vào lúc bạn không ngờ tới nhất.

Từ ngày 15/10 đến 30/10/2025, Tam Hợp phù trợ cho người tuổi Sửu trí tuệ rất minh mẫn và sáng suốt. Bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn ngay trong những tình huống khó khăn nhất, hoặc cũng có thể được quý nhân chỉ điểm tìm ra đường đi nước bước phù hợp. Điều này khiến mọi người rất tin tưởng bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim mang tới cho bản mệnh còn độc thân nhiều động lực trong việc tìm kiếm một nửa thuộc về mình. Bạn chớ nên từ chối những cuộc hẹn của bạn bè, người thân bởi có thể trong chính những cuộc hẹn đó, bạn có cơ hội tạo dựng thêm những mối quan hệ mới mà tìm được cho mình mảnh ghép phù hợp.

Con giáp tuổi Hợi

Từ ngày 15/10 đến 30/10/2025, ngũ hành tương sinh mang lại tài lộc cho tuổi Hợi khi có người hỗ trợ tiền bạc khi con giáp này gặp khó khăn. Một số người còn được người có kinh nghiệm hướng dẫn cách làm ăn khôn ngoan hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Sự chủ động, tích cực và sức sáng tạo của tuổi Hợi với sự che chở của cát tinh khi tham gia các hoạt động nhóm là vô cùng cần thiết ngày hôm nay. Hãy là người dẫn dắt tập thể và để tất cả có một ngày hiệu quả thực sự. Con giáp này chính là thủ lĩnh của nhóm ngày hôm nay.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!