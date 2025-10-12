Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2025, 3 con giáp gom hết Lộc thiên hạ, làm đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền, giàu có bất ngờ, cuộc đời hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2025, Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Thân sáng suốt trong công việc, làm xong việc khá sớm, không nản chí nếu được giao thêm việc. Ngày người ta nghỉ ngơi thì nhiều bạn vẫn tăng ca cày cuốc, buôn bán luôn chân luôn tay nhưng đừng lo, người có công thì không sợ trời phụ lòng.

Chỉ có điều, trong chuyện tiền bạc, Lục Hại nhắc nhở tuổi Thân cẩn thận kẻo bị mất tiền, mất của. Nay không phải là ngày tốt để con giáp này đầu tư buôn bán, hùn vốn làm ăn. Nhiều người thỏa thích vung tay vào việc du lịch, mua sắm mà không nghĩ tới việc tiết kiệm cho những lúc ốm đau.

Công việc căng thẳng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng đừng vì thế mà trút giận lên nửa kia. Con cái dễ xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ, ông bà vì vấn đề nhỏ nhặt. Bạn tập trung vào cơm áo gạo tiền quá nhiều nên đôi khi quên dần sự xuất hiện của những người quan trọng.

Con giáp tuổi Tý

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2025, Thiên Tài ghé thăm cho thấy những tin vui về tiền bạc gõ cửa tuổi Tý. Hôm nay dù làm ở lĩnh vực nào bản mệnh cũng nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm, con đường quan lộ và tài chính càng thênh thang rộng mở. Nhất là những ai có mặt hàng dịch vụ phục vụ cho ngày lễ thì càng có cơ hội để "hái" ra tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thủy xung khắc khiến bản mệnh có chút suy nghĩ về tương lai. Đừng quá lo lắng nếu cuộc sống của bạn sẽ diễn ra khá lộn xộn trong mùa Thu này. Giai đoạn giao mùa sẽ gây ra những vấn đề từ tâm lý cho tới sức khỏe, bạn hãy hiểu vấn đề này để sẵn sàng đón nhận mọi thứ.



Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể tâm sự cùng ai đó để cảm thấy dễ chịu hơn, song hãy chia sẻ một cách có chọn lọc để không phải vô tình để lộ điểm yếu của bản thân

Con giáp tuổi Mão

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2025, đem tới nhiều tin vui cho công việc của Mão. Thông qua các mối quan hệ xã hội mà bản mệnh giành được hợp đồng tốt, nắm giữ thông tin quan trọng giúp sự nghiệp thăng tiến. Người làm tự do làm ăn suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc may mắn nên lộc về đầy tay tuổi Mão. Không cần biết người khác nói về bản mệnh như thế nào nhưng mỗi đồng tiền bản mệnh làm ra đều quý giá và chân chính. Nay có cả lộc ăn uống, tiệc tùng, nếu được mời ăn thì con giáp này cứ mạnh dạn đón nhận.

Tình cảm cũng trên đà khởi sắc. Buổi tối hãy ở bên gia đình và trò chuyện với nhau thật vui vẻ đừng mang việc về nhà rồi quát mắng người thân. Con cái cũng hiểu chuyện và thương cha mẹ hơn nhiều, sự nhân từ của bản mệnh là liều thuốc dạy dỗ con cái nên người.

