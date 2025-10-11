30 giờ truy bắt đối tượng trói em gái họ để cướp vàng ở Lâm Đồng

Đời sống 11/10/2025 17:19

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng truy bắt đối tượng Phan Phước Thảo.

Theo theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú phường La Gi) để điều tra hành vi dùng dao khống chế, cướp tài sản của em họ.

Trước đó, sáng 7/10, chị L.T.N.T. (28 tuổi) và em gái là L.T.P.T. (17 tuổi, cùng trú tổ 5 Tân An, phường La Gi) đến công an trình báo việc bị Thảo (anh họ) cướp tài sản. 

Theo trình bày, khoảng 7h cùng ngày, khi P.T. ở nhà một mình, Thảo sang chơi, bất ngờ trùm khăn kín mặt, rút dao đe dọa, dùng băng keo trói nạn nhân. Sau đó, Thảo lấy nhẫn, lắc, dây chuyền vàng và điện thoại, tổng trị giá khoảng 46 triệu đồng rồi bỏ trốn.

30 giờ truy bắt đối tượng trói em gái họ để cướp vàng ở Lâm Đồng - Ảnh 1

Đối tượng Phan Phước Thảo tại hiện trường gây án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, thu thập chứng cứ tại hiện trường, công an nhận định Thảo có sự chuẩn bị kỹ khi thực hiện vụ việc trên, manh động và có thể tiếp tục gây án khi bỏ trốn nên huy động 4 tổ công tác đi nhiều hướng truy bắt đối tượng.

Quá trình truy xét, lực lượng công an xác định Thảo đã bán số vàng cướp được tại một tiệm vàng ở phường Phước Hội với giá 40 triệu đồng, sau đó thuê taxi trốn vào TPHCM.

Lần theo dấu vết, đến khoảng 20h ngày 8/10, trinh sát phát hiện Thảo đang lưu trú tại một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một (TPHCM) nên tiến hành ập vào bắt giữ.

