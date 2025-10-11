Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế cùng xe ben trước khi trượt xuống biển ở Cảng Tiên Sa

Ngày 11/10, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và chờ kết quả giám định pháp y để làm rõ vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong khi đang làm việc trong công trình thuộc cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.

Cụ thể, VKSND khu vực 2 đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân tại khu vực cuối cầu số 3, Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).

Nạn nhân được xác định là anh Lê Xuân Q. (SN 1991, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, hiện tạm trú cùng vợ và con gái dưới 6 tuổi tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Anh Q. tử vong khi đang làm việc tại khu vực trên.

Theo VKSND khu vực 2, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 6-10, anh Q. điều khiển xe bên biển kiểm soát 43C-285.63 của Công ty Codaco (đơn vị đang thi công san lấp mặt bằng cho công trình thuộc Cảng Tiên Sa).

Trong quá trình đổ đất san lấp cho dự án, xe ben do anh Q. điều khiển bất ngờ trượt xuống biển.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, quản lý công ty không thấy tín hiệu định vị của xe nên kiểm tra lại hệ thống camera và phát hiện sự việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt phương tiện trong ngày, tuy nhiên không tìm thấy thi thể nạn nhân.

Đến ngày 8-10, thi thể anh Q. mới được phát hiện tại khu vực cuối cầu số 3, Cảng Tiên Sa.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, khoang mũi và miệng nạn nhân chảy nhiều dịch máu. Sau khi thu mẫu máu, mổ tử thi, lực lượng chức năng kiểm tra bên ngoài không phát hiện dấu hiệu tổn thương xương sườn, xương ức, hộp sọ, khớp tay và khớp chân.

Việc khám nghiệm tử thi nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong, làm rõ các tình tiết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

