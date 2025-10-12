Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân, sau khi phát hiện một thi thể nam giới nổi dưới mặt nước khu vực mặt đập Sông Bung 5 (thôn Pà Dấu 2, xã Thạnh Mỹ).

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 8h30 ngày 7/10/2025, ông Tăng Công (SN 1963, trú thôn Thạnh Mỹ 3) đang làm cá tại khu vực trên thì phát hiện thi thể nam (chưa rõ danh tính), ước khoảng 35 tuổi, cao chừng 1m60, nặng khoảng 60kg, trong tình trạng đang phân hủy, nằm ngửa và cách bờ 10-15m. Trên người nạn nhân mặc quần đùi màu xanh đen, áo đỏ; tay trái đeo đồng hồ dây da màu đen.

Đáng chú ý, trên lưng nạn nhân có đeo một ba lô màu đen, bên trong chứa tảng đá nặng khoảng 20kg - dấy lên nghi vấn nạn nhân bị dìm chết.

Nhận tin, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; sau đó bàn giao cho chính quyền xã Thạnh Mỹ mai táng theo quy định.

Ông Công cùng người dân đưa thi thể vào bờ và trình báo Công an xã Thạnh Mỹ - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 2h sáng 8/10, ông C. rời nhà tại phường Phong Điền bằng xe máy nhưng không trở về. Đến 7h cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe máy và đôi dép nghi của ông C. bị bỏ lại tại khu vực cầu An Lỗ thuộc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Thái (Huế), nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an, dân quân cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày trên sông Bồ và dọc hai bên bờ. Ông C. sau đó được phát hiện trong tình trạng tử vong, thi thể nổi trên sông Bồ đoạn gần cầu Thanh Lương, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Quảng Điền và phường Kim Trà, Huế.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

