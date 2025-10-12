Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 12/10/2025 05:50

3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc.

Tuổi Mùi

Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Mùi đầu tư, làm ăn bởi cục diện Nhị Hợp ắt hẳn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh có chuyển biến tích cực. Những mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó dần được hóa giải nên tình cảm gia đình cũng cải thiện khá nhiều so với khoảng thời gian trước.  Bạn luôn muốn mình là bạn bè và điểm tựa của con cái.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 1

 

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Tính chất công việc hiện tại không có gì phức tạp nên không thể làm khó được người tuổi này. Thế nhưng, bản mệnh cũng cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói ở nơi công sở để tránh rước họa vào người. 

May mắn, phương diện tài lộc của bản mệnh lại có nhiều điểm sáng. Thiên Tài cho thấy một số người còn có cơ hội giàu lên nhanh chóng dựa vào vận may. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải xác định rằng mình không nên quá dựa dẫm vào số tiền "từ trên trời rơi xuống".

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Cát Tinh nâng đỡ trong ngày đầu tuần giúp cho người tuổi này tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình. Ngoài ra, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua được mọi khó khăn trong công việc khi giữ được sự bình tĩnh và thông suốt khi giải quyết vấn đề. 

Bên cạnh đó, ận trình tài lộc vượng tiến. Con giáp này dễ dàng kiếm tiền từ những công việc kinh doanh, buôn bán của mình nhờ gặp được Quý Nhân phù trợ. Từ đó, bạn có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

