Hải Phòng: Hai thanh niên gây ra 7 vụ cướp giật trong 10 ngày để lấy tiền tiêu xài

Đời sống 12/10/2025 08:26

Mở rộng điều tra, hai thanh niên khai từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 đã thực hiện thêm 5 vụ cướp giật khác ở nhiều tuyến đường, chủ yếu nhằm vào phụ nữ sử dụng điện thoại hoặc mang túi xách hở.

Theo báo Dân Trí, ngày 12/10, Công an Hải Phòng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, về việc kiên quyết trấn áp tội phạm hình sự, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về vụ cướp túi xách lúc 23h ngày 5/10 trên đường Máng Nước, phường An Hải (Hải Phòng), Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường truy xét. Cùng thời điểm, Công an phường An Biên cũng nhận tin báo vụ cướp tài sản tương tự xảy ra rạng sáng 6/10 tại khu vực chân cầu An Đồng.

Chỉ sau 5 ngày điều tra, tối 10/10, lực lượng công an đã bắt giữ hai nghi phạm là Dương Nam Trường (SN 2005, trú tại phường An Hải) và Vũ Hữu Hiệp (SN 2008, trú tại phường Kiến An). Cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên bàn nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Hải Phòng: Hai thanh niên gây ra 7 vụ cướp giật trong 10 ngày để lấy tiền tiêu xài - Ảnh 1
Hai đối tượng gây 7 vụ cướp giật trong 10 ngày ở Hải Phòng. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo báo Lao Động, tại cơ quan Công an, Trường và Hiệp thành khẩn khai nhận là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trong đêm ngày 5/10, rạng sáng ngày 6/10, trên đường Máng Nước thuộc phường An Hải và khu vực chân cầu An Đồng thuộc địa phận phường An Biên nêu trên.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Trường đã rủ, bàn bạc với Hiệp cùng nhau đi cướp giật tài sản của những người đi đường. Theo kế hoạch đã định, vào 22h30 ngày 5.10, Hiệp điều khiển xe máy màu đen, không biển kiểm soát chở Trường đi từ nhà ở đường Cống Nải, Tổ dân phố An Dương ra cây xăng trên đại Lộ Tôn Đức Thắng, phường An Hải, để đổ xăng. Sau đó, 2 đối tượng đi vào lối đường Máng Nước.

Đến 23h cùng ngày, trên đường Máng Nước, Trường phát hiện phía trước có một người đàn ông đi xe máy chở một người phụ nữ phía sau (là chị N.L.T.P.M, sinh năm 1992, trú tại đường Máng Nước) đeo túi xách màu đen bên trái.

Thấy "con mồi", Hiệp điều khiển xe máy về phía bên trái của chị M để cho Trường ra tay cướp giật chiếc túi xách của nạn nhân rồi phóng xe đi lại làm rơi "chiến lợi phẩm" xuống đường ngay sau đó.

Cả 2 đối tượng tiếp tục đi vào khu vực nội thành Hải Phòng để cướp giật. Đến khu vực chân cầu An Đồng, Hiệp và Trường phát hiện anh N.T.S (sinh năm 2004, trú tại tổ 5 Cát Bi, Hải An) đi xe máy chở chị Đ.N.B.C (sinh năm 2006, trú tại phường An Dương, Hải Phòng) đeo 1 túi xách bên trái.

Hiệp nhanh chóng điều khiển xe áp sát đôi nam nữ trên cho Trường ra tay cướp giật túi xách của chị C rồi bỏ chạy. Ngoài 2 vụ việc nêu trên, các đối tượng còn khai nhận chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố. Toàn bộ “chiến lợi phẩm” cướp giật được, Hiệp và Trường đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Công an thành phố cho biết việc phá nhanh vụ án thể hiện hiệu quả chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc, đồng thời cảnh báo người dân cần cảnh giác, hạn chế mang theo hoặc sử dụng tài sản có giá trị khi di chuyển trên đường. 

Đôi nam nữ cướp giật tài sản người khuyết tật ở Tây Ninh sẽ bị xử lý ra sao?

Đôi nam nữ cướp giật tài sản người khuyết tật ở Tây Ninh sẽ bị xử lý ra sao?

Sau thời gian tạm giữ hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với hai nghi can. Hai đối tượng này bị điều tra về hành vi cướp giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật.

Từ khóa:   Hải Phòng cướp giật tài sản tin mới

