Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), 3 con giáp may mắn bất ngờ, giàu có bứt phá, tiền vô như nước, lộc lá xum xuê, vàng bạc đầy nhà

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), Chính Quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần mang tới cho bản mệnh những tin tức tốt về công việc của mình. Dù có phải đi làm hay không trong ngày này, người cầm tinh Hổ đều có thể thu về những thành quả tốt đẹp và đáng tự hào từ nỗ lực trước đó của mình.

Trong hôm nay, bạn có thể tăng cường giao lưu để mở rộng mối quan hệ của mình. Điều này không chỉ giúp ích cho công việc mà còn cả cuộc sống của tuổi Dần nữa. Nếu bản mệnh muốn tiến hành ký kết hợp đồng cũng khá suôn sẻ, thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), Thiên Tài nhập cục bù lại cho những chú Chuột một vận trình tài lộc tươi sáng hơn với những khoản thu bất ngờ từ nghề kinh doanh tay trái. Sau bao tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng bạn đã đã nhận được phần thưởng xứng đáng và biết mình đang đi đúng đường.

Lại thêm Kim sinh Thủy, trong ngày hôm nay đường tình duyên của bản mệnh cũng nhờ thế khởi sắc không ngừng. Đào hoa nở rộ, con giáp này hôm nay đi đâu cũng được người yêu kẻ mến.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), tuổi Mùi rủng rỉnh tiền tiêu một phần là nhờ có tài tinh che chở. Tuy nhiên, đừng mua sắm chỉ để thỏa mãn sở thích vì bản mệnh rất dễ mua về rồi lại cảm thấy nhanh chán ngay sau đó.

Người độc thân có thể có những yêu cầu, tiêu chuẩn quá cao đối với nửa kia của mình, điều đó có thể chính là rào cản mà con giáp này cần phải vượt qua để chạm tay tới hạnh phúc. Trong cuộc sống đâu có ai hoàn hảo đâu. Ngay đến chính bản mệnh chắc chắn cũng chẳng vẹn toàn.

