Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), 3 con giáp may mắn bất ngờ, giàu có bứt phá, tiền vô như nước, lộc lá xum xuê, vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 12/10/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn bất ngờ, giàu có bứt phá, tiền vô như nước, lộc lá xum xuê, vàng bạc đầy nhà trong tuần mới (13 đến 19/10) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), Chính Quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần mang tới cho bản mệnh những tin tức tốt về công việc của mình. Dù có phải đi làm hay không trong ngày này, người cầm tinh Hổ đều có thể thu về những thành quả tốt đẹp và đáng tự hào từ nỗ lực trước đó của mình. 

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), 3 con giáp may mắn bất ngờ, giàu có bứt phá, tiền vô như nước, lộc lá xum xuê, vàng bạc đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong hôm nay, bạn có thể tăng cường giao lưu để mở rộng mối quan hệ của mình. Điều này không chỉ giúp ích cho công việc mà còn cả cuộc sống của tuổi Dần nữa. Nếu bản mệnh muốn tiến hành ký kết hợp đồng cũng khá suôn sẻ, thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), Thiên Tài nhập cục bù lại cho những chú Chuột một vận trình tài lộc tươi sáng hơn với những khoản thu bất ngờ từ nghề kinh doanh tay trái. Sau bao tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng bạn đã đã nhận được phần thưởng xứng đáng và biết mình đang đi đúng đường.

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), 3 con giáp may mắn bất ngờ, giàu có bứt phá, tiền vô như nước, lộc lá xum xuê, vàng bạc đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Lại thêm Kim sinh Thủy, trong ngày hôm nay đường tình duyên của bản mệnh cũng nhờ thế khởi sắc không ngừng. Đào hoa nở rộ, con giáp này hôm nay đi đâu cũng được người yêu kẻ mến.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), tuổi Mùi rủng rỉnh tiền tiêu một phần là nhờ có tài tinh che chở. Tuy nhiên, đừng mua sắm chỉ để thỏa mãn sở thích vì bản mệnh rất dễ mua về rồi lại cảm thấy nhanh chán ngay sau đó.

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10), 3 con giáp may mắn bất ngờ, giàu có bứt phá, tiền vô như nước, lộc lá xum xuê, vàng bạc đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có thể có những yêu cầu, tiêu chuẩn quá cao đối với nửa kia của mình, điều đó có thể chính là rào cản mà con giáp này cần phải vượt qua để chạm tay tới hạnh phúc. Trong cuộc sống đâu có ai hoàn hảo đâu. Ngay đến chính bản mệnh chắc chắn cũng chẳng vẹn toàn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025, 3 con giáp vượt qua biển khổ, tới hồi thái lai, rủng rỉnh tiền tiêu, Đắc Lộc toàn gia, sự nghiệp tiến xa

Từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025, 3 con giáp vượt qua biển khổ, tới hồi thái lai, rủng rỉnh tiền tiêu, Đắc Lộc toàn gia, sự nghiệp tiến xa

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vượt qua biển khổ, tới hồi thái lai, rủng rỉnh tiền tiêu, Đắc Lộc toàn gia, sự nghiệp tiến xa từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 19 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý