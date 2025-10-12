Đúng 20h30 hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 12/10/2025 10:45

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tiến triển hanh thông, thuận lợi vô cùng. Đây là thời điểm tốt lành để bạn có thể thực hiện các ý tưởng hay dự án đã ấp ủ bấy lâu. Song, nếu muốn đạt được thành công như mong đợi, tuổi này phải có sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực hết sức.

Vận tình cảm của con giáp may mắn này này sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Cuộc sống hôn nhân đôi khi sẽ có những bất hòa, mâu thuẫn nhưng vì có sự nhường nhịn lẫn nhau mà cả hai luôn dung hòa tốt mối quan hệ tình cảm này. 

Đúng 20h30 hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ trong thời điểm tới. Nếu nhạy bén hơn trong việc nắm bắt thời cơ trước mắt thì người tuổi này có thể cơ hội thăng tiến trong tương lai. Đây là khoảng thời gian không có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn tài chính, song nhờ biết cách tiết kiệm thông minh mà bản mệnh có được một khoản dư khấm khá cho mình. 

Không những sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Với những người còn độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Đúng 20h30 hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra chẳng đáng lo. Tính cách hòa đồng và thân thiện giúp người tuổi này nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Đồng thời, bản mệnh trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi là trung hòa giải giữa các đồng nghiệp với nhau. Con giáp này có cơ hội làm đầy túi tiền của mình trong khoảng thời gian tới nếu đang theo đuổi con đường kinh doanh, làm ăn liên quan đến các lĩnh vực như bất động sản, tài chính. 

Vận trình tình cảm gặp may mắn. Người độc thân nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ một người khác giới. Thế nhưng, bạn cũng nên cân nhắc kỹ trước khi tiến đến giai đoạn hẹn hò, yêu đương để tránh nuối tiếc về sau. 

Đúng 20h30 hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

