Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2025: Chỉ trong 1 tuần tăng 4,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán vẫn 3 triệu đồng 

Đời sống 12/10/2025 09:15

Hôm nay, ngày 12/10/2025 giá vàng trong nước tăng vọt lập kỷ lục mới theo đà đi lên của thế giới. Cụ thể chỉ trong 1 tuần tăng 4,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán vẫn 3 triệu đồng. 

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, cuối tuần 12/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 4,2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng đi lên tuần qua, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chốt tuần quanh mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng trong nước những ngày qua. Chỉ trong khoảng 2 tuần, giá vàng tăng gần 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2025: Chỉ trong 1 tuần tăng 4,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán vẫn 3 triệu đồng  - Ảnh 1
Giá vàng tăng cao và chênh lệch mua bán vàng nhẫn vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Trên thị trường tự do, giá vàng cũng tăng đáng kể và đang giãn rộng cách biệt so với tại các công ty vàng lớn.

Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 146 triệu đồng/lượng, bán ra 148 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng trong nước đi lên mạnh do ảnh hưởng từ đà tăng mạnh của giá thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng tuần thứ 8 liên tiếp khi đã vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce và hiện đạt 4.016,4 USD/ounce. Tổng cộng sau một tuần, giá vàng thế giới tăng hơn 131 USD. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại không quá lạc quan về đà tăng sắp tới và cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang trong tuần tới. Theo cuộc khảo sát của Kitco News với 17 nhà phân tích Wall Street thì có 7 người, chiếm 41% nhận định vàng đi ngang. Số lượng này không quá cách biệt với 8 người, tương ứng 47% dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Ở chiều ngược lại dự báo kim loại quý quay đầu giảm có 2 người, chiếm 12%.

Riêng các nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan khi đa số vẫn nghĩ rằng vàng sẽ duy trì đà tăng. Kết quả, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 295 nhà đầu tư cá nhân thì có 202 người, chiếm 69% dự báo giá vàng tăng; có 52 người, tương ứng 18% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và 41 người, tương ứng 14% nhận định vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC bán ra 142,8 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC bán ra 142,8 triệu đồng

Hôm nay, ngày 11/10/2025, sau một phiên "bốc hơi" dữ dội, giá vàng hôm nay đã bật tăng mạnh mẽ. Vàng SJC trong nước được duy trì chiều mua vào 140,8 triệu đồng và bán ra 142,8 triệu đồng mỗi lượng.

