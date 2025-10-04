Vụ án được người dân phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3/10.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

Ba nạn nhân tử vong, gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T). Gia đình ông T là đại lý thu mua nông sản.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Đồng thời Công an Đồng Nai cũng báo cáo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Lãnh đạo Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an đang tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án, xác định có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Như trước đó VNExpress đưa tin, 6h ngày 3/10, người dân khi đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh thì phát hiện ông Thiên cùng cháu ngoại chết ở hiên nhà, bên cạnh mâm cơm; thi thể bà Hạnh ở gần chiếc ôtô. Trong nhà đồ vật xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau đập phá.

Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh. Ảnh: Báo VNExpress.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã điều động các tổ công tác có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phá án.

Để giúp thuận lợi trong công tác truy xét hung thủ, Công an Đồng Nai kêu gọi người dân cung cấp thông tin nghi phạm và các vấn đề liên quan. Người tiếp nhận là đại tá Lê Vấn - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại 0365 366 777.

Nhà ông Thiên ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi. Buổi tối khu vực này không có đèn đường, tối om, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Đêm trước khi phát hiện án mạng, gia đình sống gần nhà nạn nhân nhất (khoảng cách chừng 200 m) không nghe bất kì tiếng động lạ nào.

Người dân cho biết, vợ chồng ông Thiên hiền lành, kinh tế thuộc dạng khá giả trong vùng. Bình thường, vợ chồng ông sống cùng 2 người con nhưng buổi tối xảy ra sự việc họ không có ở nhà.