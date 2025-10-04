Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, nhờ sự che chở của Thực Thần, vận mệnh của tuổi Sửu nhìn chung ở mức trung bình, không có nhiều bất ngờ nhưng cũng không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Để tránh những sai sót, bạn cần luôn cảnh giác và xem xét mọi việc một cách nghiêm túc, đặc biệt là các chi tiết nhỏ.

Nhờ Thực Thần, tài chính của bạn đang có xu hướng tăng trưởng, vì vậy hãy cân nhắc đầu tư dài hạn. Đầu tư dài hạn giống như việc từ từ gieo hạt và chờ đợi mùa màng bội thu. Hãy nhìn xa trông rộng, lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng ổn định.

Nếu còn độc thân, bạn sẽ tạo được ấn tượng là một người đáng tin cậy. Hình ảnh điềm tĩnh, thực tế này dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy thể hiện sự trưởng thành, bình tĩnh xử lý các vấn đề để mang lại cho đối phương cảm giác an toàn, từ đó ổn định mối quan hệ của bạn.

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, Chính Quan đem nhiều may mắn cho công việc của Tý trong ngày cuối tuần này. Kinh doanh hay mở hàng trong ngày này cực đẹp, thi cử đỗ đạt. Bên cạnh đó những người đang bế tắc trong công việc sẽ tìm ra hướng đi mới, đầu óc nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tam Hợp cục trợ lực cho đường tài vận nên cát khí của bạn hôm nay khá nhiều. Con giáp này biết dùng tiền để trau chuốt cho hình ảnh của bản thân. Triển vọng làm giàu của người thân trong gia đình bạn cũng được tăng lên, chi tiêu có phần thoải mái hơn trước.

Đường tình duyên vượng sắc, Tý cũng là người được yêu quý trong tập thể vì tính cách cởi mở. Những hiểu lầm của bản mệnh với bạn bè dần được hóa giải, cả 2 sẽ quay lại như trước đây.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, Tam Hội ghé thăm nên sự cộng tác, hợp tác, đoàn kết là yếu tố quan trọng mang lại thành công trong giai đoạn tới đây cho con giáp tuổi Thân. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội hóa giải hiểu nhầm, mâu thuẫn với một người bạn cũ.

Nhờ có Thiên Ấn mà tuổi Thân sáng suốt trong các quyết định. Bản mệnh biết rõ mỗi bước đi đều có ảnh hưởng lớn đến tổng thể con đường phát triển sự nghiệp nên cần có sự cân nhắc cẩn thận.



Ngũ hành tương sinh là điềm báo tốt không chỉ sự nghiệp, tài chính cũng sẽ khởi sắc, nhiều cơ hội đầu tư sinh lời xuất hiện, giúp bản mệnh sớm thu về lợi nhuận khổng lồ.

