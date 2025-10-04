Trước khi bị bắt, loạt thực phẩm chức năng gắn mác 'Hoàng Hường' từng bị xử phạt

Hoàng Hường sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường. Cô là dược sĩ, doanh nhân và là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội.

Như trước đó VNExpress đưa tin, ngày 3/10, Hoàng Hường (38 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do nữ dược sĩ lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Chuyên án do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ các sai phạm xảy ra tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Công an khám xét một công ty của Hoàng Hường trên phố Dịch Vọng Hậu, Hà Nội. Ảnh: VNExpress.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước khi bị khởi tố, các sản phẩm gắn tên Hoàng Hường từng phủ sóng mạng xã hội với những lời quảng cáo có cánh, nhưng đằng sau đó là nghi vấn về tính minh bạch.

Trên thực tế, nhiều loại thực phẩm chức năng có thương hiệu “Hoàng Hường” từng bị xử phạt.

Viên xương khớp “nổ" như thuốc chữa bệnh

Cụ thể, ngày 13/4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết xử phạt Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường 65 triệu đồng do quảng cáo viên xương khớp Hoàng Hường gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Theo đó, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường (địa chỉ: Tầng 6, số 36, Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) bị xử phạt 65 triệu đồng do các hành vi sai phạm sau:

- Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

- Quảng cáo mà không có hoặc ghi không đúng hoặc không đọc rõ hoặc không thể hiện trong quảng cáo khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Chỉ sau đó 1 tháng, ngày 11/5/2022, sản phẩm Hoạt huyết Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường bị xử phạt vì quảng cáo vi phạm quy định.

Cục An toàn thực phẩm dẫn một loạt đường link Facebook, Youtube quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Hoàng Hường với nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo quá công dụng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Ngoài Viên xương khớp Hoàng Hường, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết Hoàng Hường cũng bị cảnh báo quảng cáo quá công dụng của sản phẩm, gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Hoàng Hường, Hoạt huyết Hoàng Hường do Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Sản phẩm viên xương khớp Hoàng Hường bị xử phạt trước đó. Ảnh: Báo Dân Trí.

Nhiều lần vi phạm quảng cáo trên fanpage

Vào tháng 4 năm nay, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn yêu cầu xử lý vi phạm quảng cáo trên fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”.

Theo đó, một cá nhân đã giới thiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bột chiết xuất xương ngựa Morimon gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Sau đó, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử thông báo các đường link quảng cáo đã được gỡ bỏ.

Tuy nhiên, một tháng sau, kết quả rà soát của Cục An toàn thực phẩm tiếp tục phát hiện cá nhân này lại xuất hiện trong nhiều video quảng bá sản phẩm khác trên fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường - Meli”.

Ngày 26/6, Cục An toàn thực phẩm thông tin về kết quả triển khai Tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực thực phẩm, diễn ra từ 17/5 đến 17/6.

Theo đó, đơn vị này đã gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo fanpage có tên “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị rà soát, kiểm tra và xử lý tình trạng một số bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng gây hiểu lầm cho người sử dụng.