Nho là quả ''siêu thực phẩm'' với 5 công dụng ''vàng'' cho sức khỏe

Dinh dưỡng 04/10/2025 05:30

Nho là một loại trái cây có mùi vị thơm ngon và rất được yêu thích. Không những vậy, nho còn đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy ăn nho có tác dụng gì?

Quả nho, với màu sắc đa dạng từ xanh, đỏ đến tím đen, không chỉ là món ăn tráng miệng được yêu thích mà còn là một kho tàng dinh dưỡng. Được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại trái cây", nho chứa vô số vitamin, khoáng chất và đặc biệt là các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, mang lại lợi ích toàn diện cho cơ thể.

Nho là quả ''siêu thực phẩm'' với 5 công dụng ''vàng'' cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 Công dụng nổi bật của quả Nho đối với sức khỏe

Bảo vệ tim mạch và ổn định huyết áp: Nho là nguồn cung cấp dồi dào Kali, một khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng mức Natri (muối) trong cơ thể. Điều này giúp thư giãn thành mạch máu, từ đó hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đặc biệt, vỏ nho và hạt nho chứa Resveratrol, một chất chống oxy hóa đã được chứng minh giúp bảo vệ niêm mạc mạch máu, giảm viêm và cải thiện lưu thông máu.

Tăng cường sức khỏe não bộ và trí nhớ: Các hợp chất Polyphenol trong nho có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương. Việc tiêu thụ nho thường xuyên có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức, tăng cường sự tỉnh táo và làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ liên quan đến tuổi tác. Nước ép nho, đặc biệt là nho Concord, được ghi nhận là giúp cải thiện tốc độ xử lý thông tin và trí nhớ.

Nho là quả ''siêu thực phẩm'' với 5 công dụng ''vàng'' cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư: Quả nho, đặc biệt là nho đỏ và tím, chứa nhiều chất chống oxy hóa như Resveratrol và Quercetin. Các chất này hoạt động bằng cách ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các gốc tự do, từ đó: Bảo vệ DNA khỏi bị hư hại. Giảm viêm và ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư (như ung thư vú, đại tràng).

Cải thiện sức khỏe mắt: Tương tự như nhiều loại trái cây màu sắc khác, nho rất giàu các chất chống oxy hóa bảo vệ mắt như Lutein và Zeaxanthin. Các hợp chất này giúp lọc ánh sáng xanh có hại và bảo vệ các tế bào nhạy cảm trong mắt. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và các vấn đề thị lực khác liên quan đến tuổi già.

Nho là quả ''siêu thực phẩm'' với 5 công dụng ''vàng'' cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, nho có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp. Các hợp chất trong nho, đặc biệt là Resveratrol, có thể giúp cải thiện độ nhạy Insulin của cơ thể, cho phép cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn. Điều này giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, góp phần vào việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

 

Lời khuyên khi thưởng thức nho

Để tận dụng tối đa lợi ích của quả nho, hãy cố gắng ăn cả vỏ và hạt (nếu có thể), vì đây là nơi tập trung nhiều chất chống oxy hóa nhất. Bạn nên chọn nho hữu cơ để hạn chế việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

Ai không nên ăn nho?

Mặc dù nho chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cũng như đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên vẫn có một số người không nên ăn nho:

Nho là quả ''siêu thực phẩm'' với 5 công dụng ''vàng'' cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người đang điều trị bệnh cao huyết áp bằng thuốc: Dù nho có tác dụng ổn định huyết áp nhưng đối với người đang sử dụng thuốc để điều trị cao huyết áp, nho có thể tương tác và làm giảm tác dụng của thuốc. Tốt nhất người bệnh đang điều trị tăng huyết áp nên kiêng hoặc hạn chế ăn nho.

Người bị viêm loét dạ dày: Vitamin C có trong nho không tốt cho bệnh viêm loét dạ dày, vậy nên những người bị mắc bệnh này nên hạn chế ăn nho.

Ăn nho có tác dụng gì? Ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?





