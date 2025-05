Ăn nho có tác dụng gì? Ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

"Liều thuốc bổ" cho não bộ: Các chất chống oxy hóa trong nho, đặc biệt là resveratrol và anthocyanin, không chỉ tốt cho tim mạch mà còn có lợi cho chức năng não bộ. Chúng giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung và bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do tuổi tác và các tác nhân gây hại. Một số nghiên cứu còn cho thấy resveratrol có tiềm năng trong việc phòng ngừa và làm chậm tiến triển của các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Tăng cường sức khỏe thị lực: Nho, đặc biệt là nho đen, chứa các carotenoid như lutein và zeaxanthin, những chất chống oxy hóa quan trọng đối với sức khỏe mắt. Lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và các gốc tự do, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) và các bệnh về mắt khác. Việc ăn nho thường xuyên có thể góp phần duy trì đôi mắt sáng khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh: Vỏ nho chứa chất xơ, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Bên cạnh đó, nho còn chứa các enzyme tự nhiên có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Ăn nho giúp cải thiện sức khỏe trí não: Ăn nho giúp cải thiện sức khỏe trí nãoĐối với sức khỏe não bộ, nho có khả năng giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung, giúp tâm trạng ổn định… Resveratrol có trong nho cũng có thể góp phần bảo vệ não bộ trước căn bệnh Alzheimer, dù nhận định này cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận rõ ràng.

Ăn nho tốt cho xương: Quả nho có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho xương như vitamin K, canxi, kali, magie, mangan, photpho… Bên cạnh đó, có một số nghiên cứu trên chuột đã chỉ ra rằng resveratrol có khả năng giúp cải thiện mật độ xương, dù chưa có kết quả nghiên cứu xác nhận trên người.

Ăn nho như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Với nhiều lợi ích sức khỏe như trên thì việc chọn nho trở thành món tráng miệng, món ăn vặt hàng ngày là điều rất nên làm. Nhưng ăn nho xanh như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe?

Thời điểm nên ăn nho

Theo các chuyên gia thì thời điểm tốt nhất trong ngày để ăn nho là buổi sáng. Sau khi thức dậy, uống một ly nước lọc thì bạn có thể ăn nho ngay. Khi ăn nho vào buổi sáng sớm như vậy, lượng axit có trong quả nho có thể giúp bạn trở nên tỉnh táo hơn. Bên cạnh đó, ăn vào buổi sáng cũng giúp cho hệ tiêu hóa hấp thu dưỡng chất từ nho hiệu quả hơn.

Ngoài buổi sáng thì bạn cũng có thể ăn nho trước hoặc sau khi vận động thể chất hoặc tập luyện thể thao. Vì nho có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn hoạt động.

Nên ăn bao nhiêu nho mỗi ngày?

Đối với hầu hết các loại thực phẩm đều nên cung cấp vừa đủ, không nên cung cấp quá nhiều, dư lượng cần thiết với cơ thể và nho cũng không phải ngoại lệ. Bạn chỉ nên ăn một lượng vừa phải (khoảng dưới 200 gam nho mỗi ngày) và không nên ăn quá nhiều ngày vì điều đó có thể khiến bạn phải đối mặt với các vấn đề như bệnh đường ruột (do dư chất xơ), mất cân bằng dinh dưỡng (do ăn quá nhiều, bụng no không thể ăn thêm thức ăn khác), tăng cân,...