Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đời sống 04/10/2025 13:45

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám cháy bắt nguồn từ tầng hầm, tầng trệt của dự án. Sau một vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc lên dữ dội.

 

Theo thông tin VNExpress, khoảng 9h40, sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát và lan vào nhiều vật dụng ở tầng hầm, tầng trệt công trường xây dựng Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, phường Thanh Khê.

Cao ốc nằm ở trung tâm thành phố, trên diện tích hơn 14.000 m2 với 4 mặt tiền, gồm đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng, Võ Văn Tần và Kiệt 46 Điện Biên Phủ, đối diện công viên 29/3.

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Lao Động. 

Chỉ sau ít phút, cột khói đã bốc cao hàng chục mét. Công nhân ở tầng hầm và tầng trệt kịp thoát ra đường Hải Phòng. Công nhân đang làm việc ở các tầng cao di chuyển ra ban công thoáng khí để tránh ngạt khói.

Theo thông tin báo Lao Động, có không dưới 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến chữa cháy.

Tại hiện trường, khói đen mang theo mùi hắc bốc lên dữ dội. Hàng chục cán bộ chữa cháy chia lượt, mang theo mặt nạ phòng độc và lăng chữa cháy để vào cứu hỏa.

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán - Ảnh 2
Công an TP Đà Nẵng đã điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ảnh: Báo Lao Động. 

Bên ngoài, các vòi nước từ xe chữa cháy chuyên dụng liên tục phun vào các ô cửa sổ tại tầng 3, 4 của công trình.

Đến 11h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra.

Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim gồm 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 122.000 m2 với hai khối tháp: khách sạn - căn hộ du lịch và văn phòng cho thuê, mỗi khối cao 14 tầng, khối đế thương mại 4 tầng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 150 phòng khách sạn, 126 căn hộ du lịch, gần 31.000 m2 sàn văn phòng, hơn 33.900 m2 khu thương mại dịch vụ và hơn 22.800 m2 bãi đỗ xe.

Cà Mau: Cháy nhà lúc nửa đêm, bé trai 9 tuổi bị kẹt lại trong đám cháy tử vong thương tâm 

Cà Mau: Cháy nhà lúc nửa đêm, bé trai 9 tuổi bị kẹt lại trong đám cháy tử vong thương tâm 

Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm tại ngôi nhà cấp 4 ở xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Những người trong nhà kịp chạy thoát, tuy nhiên bé trai 9 tuổi bị kẹt lại tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà đang xây tin mới Cháy nhà ở Hải Phòng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Thịt lươn được ví như "sâm nước" bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Thịt lươn được ví như "sâm nước" bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Xã hội 7 giờ 13 phút trước
Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đời sống 7 giờ 34 phút trước
Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Đời sống 8 giờ 3 phút trước
Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Đời sống 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 