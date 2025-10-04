Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám cháy bắt nguồn từ tầng hầm, tầng trệt của dự án. Sau một vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc lên dữ dội.

Theo thông tin VNExpress, khoảng 9h40, sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát và lan vào nhiều vật dụng ở tầng hầm, tầng trệt công trường xây dựng Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, phường Thanh Khê.

Cao ốc nằm ở trung tâm thành phố, trên diện tích hơn 14.000 m2 với 4 mặt tiền, gồm đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng, Võ Văn Tần và Kiệt 46 Điện Biên Phủ, đối diện công viên 29/3.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Lao Động.

Chỉ sau ít phút, cột khói đã bốc cao hàng chục mét. Công nhân ở tầng hầm và tầng trệt kịp thoát ra đường Hải Phòng. Công nhân đang làm việc ở các tầng cao di chuyển ra ban công thoáng khí để tránh ngạt khói.

Theo thông tin báo Lao Động, có không dưới 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến chữa cháy.

Tại hiện trường, khói đen mang theo mùi hắc bốc lên dữ dội. Hàng chục cán bộ chữa cháy chia lượt, mang theo mặt nạ phòng độc và lăng chữa cháy để vào cứu hỏa.

Công an TP Đà Nẵng đã điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ảnh: Báo Lao Động.

Bên ngoài, các vòi nước từ xe chữa cháy chuyên dụng liên tục phun vào các ô cửa sổ tại tầng 3, 4 của công trình.

Đến 11h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra.

Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim gồm 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 122.000 m2 với hai khối tháp: khách sạn - căn hộ du lịch và văn phòng cho thuê, mỗi khối cao 14 tầng, khối đế thương mại 4 tầng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 150 phòng khách sạn, 126 căn hộ du lịch, gần 31.000 m2 sàn văn phòng, hơn 33.900 m2 khu thương mại dịch vụ và hơn 22.800 m2 bãi đỗ xe.

