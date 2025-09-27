Cà Mau: Cháy nhà lúc nửa đêm, bé trai 9 tuổi bị kẹt lại trong đám cháy tử vong thương tâm 

Đời sống 27/09/2025 09:34

Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm tại ngôi nhà cấp 4 ở xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Những người trong nhà kịp chạy thoát, tuy nhiên bé trai 9 tuổi bị kẹt lại tử vong.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 27/9, UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm một bé trai tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 cùng ngày, tại căn nhà cấp 4 của anh Trần Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ). Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có vợ chồng anh Hiếu và 2 con nhỏ.

Cà Mau: Cháy nhà lúc nửa đêm, bé trai 9 tuổi bị kẹt lại trong đám cháy tử vong thương tâm  - Ảnh 1
Hiện trường sau vụ cháy nhà. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Lực lượng công an xã Phú Mỹ cùng người dân đã hỗ trợ dập lửa và cứu người ra ngoài. Khoảng 20 phút sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện bé T.B.P. (9 tuổi, con trai anh Hiếu) đã tử vong trong phòng ngủ.

Đám cháy thiêu rụi căn nhà cấp 4 của gia đình anh Hiếu, nhiều tài sản hư hỏng nặng.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại tài sản nặng nề. Cụ thể theo báo VietNamNet, khoảng 2h ngày 22/9, một vụ cháy xảy ra tại tiệm tạp hoá trên đường Nguyễn Tất Thành (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Người dân cố dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy sau đó bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH địa phương điều động phương tiện đặc chủng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tham gia công tác chữa cháy.

TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng lửa đỏ rực, khu dân cư nháo nhào, vợ chồng lớn tuổi may mắn thoát nạn

TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng lửa đỏ rực, khu dân cư nháo nhào, vợ chồng lớn tuổi may mắn thoát nạn

Theo người dân, ngọn lửa phát ra từ khu vực lầu hai. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai vợ chồng lớn tuổi kịp chạy thoát, các thành viên khác đang đi làm, đi học chưa về.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ở Cà Mau cháy nhà 1 người tử vong tin mới

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, giàu có hết phần thiên hạ, điềm lành gõ cửa, mọi điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, giàu có hết phần thiên hạ, điềm lành gõ cửa, mọi điều suôn sẻ

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, tương lai xán lạn

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, tương lai xán lạn

Tử vi Chủ Nhật 28/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 28/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới vụ thảm sát 3 người ở Phú Thọ: Hung thủ từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ với nạn nhân

Thông tin mới vụ thảm sát 3 người ở Phú Thọ: Hung thủ từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ với nạn nhân

Cà Mau: Hai chị em đuối nước tử vong thương tâm khi đi giăng lưới ở vuông tôm

Cà Mau: Hai chị em đuối nước tử vong thương tâm khi đi giăng lưới ở vuông tôm

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm, 10.000 bánh sắp tung ra thị trường

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm, 10.000 bánh sắp tung ra thị trường

TP.HCM: Cháy dữ dội trong bãi giữ xe, ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn

TP.HCM: Cháy dữ dội trong bãi giữ xe, ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn

Quảng Trị: Làm rõ nguồn gốc thức ăn vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa sáng ở trường

Quảng Trị: Làm rõ nguồn gốc thức ăn vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa sáng ở trường

Hé lộ nguyên nhân vụ sát hại 3 người ở Phú Thọ: Xuất phát từ ghen tuông, vợ chồng có 2 con

Hé lộ nguyên nhân vụ sát hại 3 người ở Phú Thọ: Xuất phát từ ghen tuông, vợ chồng có 2 con