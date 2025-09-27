Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm tại ngôi nhà cấp 4 ở xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Những người trong nhà kịp chạy thoát, tuy nhiên bé trai 9 tuổi bị kẹt lại tử vong.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 27/9, UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm một bé trai tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 cùng ngày, tại căn nhà cấp 4 của anh Trần Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ). Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có vợ chồng anh Hiếu và 2 con nhỏ.

Hiện trường sau vụ cháy nhà. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Lực lượng công an xã Phú Mỹ cùng người dân đã hỗ trợ dập lửa và cứu người ra ngoài. Khoảng 20 phút sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện bé T.B.P. (9 tuổi, con trai anh Hiếu) đã tử vong trong phòng ngủ.

Đám cháy thiêu rụi căn nhà cấp 4 của gia đình anh Hiếu, nhiều tài sản hư hỏng nặng.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại tài sản nặng nề. Cụ thể theo báo VietNamNet, khoảng 2h ngày 22/9, một vụ cháy xảy ra tại tiệm tạp hoá trên đường Nguyễn Tất Thành (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Người dân cố dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy sau đó bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH địa phương điều động phương tiện đặc chủng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tham gia công tác chữa cháy.

