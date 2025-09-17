TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng lửa đỏ rực, khu dân cư nháo nhào, vợ chồng lớn tuổi may mắn thoát nạn

Theo người dân, ngọn lửa phát ra từ khu vực lầu hai. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai vợ chồng lớn tuổi kịp chạy thoát, các thành viên khác đang đi làm, đi học chưa về.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 16/9, Công an phường Phú Thọ Hòa phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ cháy nhà dân trên đường Hàn Mạc Tử.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại căn nhà 1 trệt, 2 lầu nằm ở góc đường Hàn Mạc Tử - Cộng Hòa 3 (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) liền hô hoán, gọi người bên trong thoát ra ngoài.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói bốc cao khiến cả khu vực náo loạn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Thanh Niên, nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM huy động nhiều xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy, chống cháy lan.

Gần 1 giờ sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong nhà bị thiêu rụi.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo người dân, khu vực xảy ra cháy ở lầu 2 căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà này có hai vợ chồng lớn tuổi, kịp thoát ra ngoài an toàn. Riêng những thành viên khác trong gia đình đã đi làm và đi học chưa về.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà trên đường Hàn Mạc Tử (TP.HCM) đang được công an điều tra, thống kê làm rõ.

