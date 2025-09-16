Liên quan đến vụ cháy xưởng sơn, xảy ra vào trưa 16/9 tại phường Thuận Giao, TPHCM, Công an TPHCM đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ cháy nhà xưởng xảy ra vào trưa 16/9 tại phường Thuận Giao, chiều cùng ngày, Công an TPHCM đã có báo cáo nhanh về vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cụ thể, khoảng 10h40 ngày 16/9, đơn vị nhận báo cháy tại đường Thuận Giao 25. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30, khu vực 32, khu vực 33 và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 11 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước, 2 xe chỉ huy, cùng 84 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Qua nắm thông tin từ cơ sở, có 3 người nước ngoài mắc kẹt khi đám cháy bùng phát. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã bảo vệ và chống cháy lan sang các hộ gia đình, nhà trọ lân cận.

Thi thể một người nước ngoài được tìm thấy trong đống đổ nát - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhà xưởng xảy ra cháy hoạt động trong lĩnh vực pha chế, sang chiết, đóng thùng, mua bán sơn các loại, với tổng diện tích khoảng 1.000m2. Kết cấu nhà xưởng gồm khung thép, mái tole, tường gạch.

Sau khi khống chế đám cháy, PC07 đã tiếp tục triển khai dập tắt đám cháy hoàn toàn, phối hợp công an phường xác minh thông tin có 3 người bị nạn mắc kẹt trong đám cháy.

Đến gần 16h cùng ngày, một thi thể đã được tìm thấy. Công an đang tiếp tục khoanh vùng tìm kiếm những người còn lại.

