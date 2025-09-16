Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Đời sống 16/09/2025 17:17

Liên quan đến vụ cháy xưởng sơn, xảy ra vào trưa 16/9 tại phường Thuận Giao, TPHCM, Công an TPHCM đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ cháy nhà xưởng xảy ra vào trưa 16/9 tại phường Thuận Giao, chiều cùng ngày, Công an TPHCM đã có báo cáo nhanh về vụ cháy.

Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cụ thể, khoảng 10h40 ngày 16/9, đơn vị nhận báo cháy tại đường Thuận Giao 25. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30, khu vực 32, khu vực 33 và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 11 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước, 2 xe chỉ huy, cùng 84 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Qua nắm thông tin từ cơ sở, có 3 người nước ngoài mắc kẹt khi đám cháy bùng phát. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã bảo vệ và chống cháy lan sang các hộ gia đình, nhà trọ lân cận.

Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM - Ảnh 2
Thi thể một người nước ngoài được tìm thấy trong đống đổ nát - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhà xưởng xảy ra cháy hoạt động trong lĩnh vực pha chế, sang chiết, đóng thùng, mua bán sơn các loại, với tổng diện tích khoảng 1.000m2. Kết cấu nhà xưởng gồm khung thép, mái tole, tường gạch.

Sau khi khống chế đám cháy, PC07 đã tiếp tục triển khai dập tắt đám cháy hoàn toàn, phối hợp công an phường xác minh thông tin có 3 người bị nạn mắc kẹt trong đám cháy.

Đến gần 16h cùng ngày, một thi thể đã được tìm thấy. Công an đang tiếp tục khoanh vùng tìm kiếm những người còn lại.

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Liên quan tới vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà xưởng ở TP.HCM tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19/9), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời, cuộc đời lên hương

Trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19/9), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Sức khỏe 1 giờ 59 phút trước
Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn tìm đến, lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn tìm đến, lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sau cú va chạm liên hoàn giữa 6 chiếc xe ô tô, ba tài xế và hai người bên trong thư viện bị thương

Sau cú va chạm liên hoàn giữa 6 chiếc xe ô tô, ba tài xế và hai người bên trong thư viện bị thương

Video 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Vợ mất tích khi qua sông hái rau, chồng dằn vặt: 'Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi'

Vợ mất tích khi qua sông hái rau, chồng dằn vặt: 'Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi'

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân