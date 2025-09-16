Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Đời sống 16/09/2025 11:28

Rạng sáng 16/9, tại một ngôi nhà trên địa bàn thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm hai vợ chồng cùng hai người con nhỏ.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 4h30 ngày 16/9, lửa bùng lên tại nhà xưởng một tầng, rộng khoảng 200 m2, chuyên sản xuất cửa, lan can, cầu thang bằng sắt, inox và nhôm kính ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín. Phía trong có vợ chồng chủ xưởng và hai con nhỏ.

Do xưởng cháy nằm tách biệt khỏi khu dân cư, được quây tôn kín mít nên bốn người không thể thoát ra.

Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh - Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

 

Lực lượng chức năng đã điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Lúc này khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Khoảng 5h, hỏa hoạn được dập tắt.

Tại hiện trường, mái tôn, tôn quây xung quanh xưởng bị biến dạng. Bên trong, xe máy và nhiều thiết bị hàn xì cháy rụi.

Chủ xưởng Vũ Doanh N., 28 tuổi cùng vợ, hai con gái 5 tuổi và 6 tháng tuổi tử vong. Các nạn nhân trú tại xã Thường Tín, trước sáp nhập là xã Văn Bình, cách trung tâm Hà Nội gần 20 km.

Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh - Ảnh 2
Nhà xưởng bị cháy nằm cách quốc lộ 1 khoảng 200 m, tách biệt khỏi khu dân cư - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, một nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ cháy cho biết, thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình 4 thành viên đều nằm ở khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Căn nhà cháy có 2 lối thoát hiểm nhưng các nạn nhân không kịp chạy thoát dẫn tới sự việc đau lòng.

"Khi lên tới nơi, tôi phát hiện cả hai vợ chồng đang ôm hai người con nhỏ nằm tử vong ở nhà vệ sinh tại tầng 2. Nhà vệ sinh này không xây kiên cố mà được dựng tạm.

Nhân chứng nhận định, ngôi nhà này có nhiều lối thoát hiểm, tuy nhiên khi xảy ra sự việc, các nạn nhân có thể bị cuống, thiếu kỹ năng nên đã không kịp chạy thoát ra ngoài. "Vụ việc rất thương tâm, có nạn nhân mới chỉ khoảng 4 tháng tuổi", nhân chứng chia sẻ thêm.

Sáng nay, một số sinh viên thuê trọ tại khu vực xảy ra cháy đã rời đi tá túc tạm ở nơi khác. Lực lượng chức năng vẫn đang dựng rào chắn phong tỏa xung quanh hiện trường.

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội

Vụ cháy nhà tại xã Thường Tín (Hà Nội) khiến 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

