Hotgirl Ly 'meo' đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Đời sống 16/09/2025 10:41

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Meo hay Ly 'Meo', quê xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, ngụ phường Đông Hoà, TPHCM) về tội “không tố giác tội phạm”.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Meo hay Ly "Meo", quê xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, ngụ phường Đông Hoà, TPHCM) về tội “không tố giác tội phạm”. 

Trước đó, cuối tháng 12/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Ly về tội danh nói trên nhưng không thực hiện được lệnh bắt tạm giam vì đối tượng này đã bỏ trốn.

Hotgirl Ly 'meo' đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai? - Ảnh 1
Đối tượng Lê Phạm Hiểu Ly, còn gọi là Meo hay Ly "Meo"

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Ly "meo" quê ở xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) nhưng sinh sống và làm việc tại phường Đông Hoà, TP HCM. Ly "meo" được cư dân mạng biết đến với công việc bán hàng online và nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều hình ảnh nóng bỏng. 

 

Ly "meo" có liên quan đến đường dây ma tuý "khủng" và là mắc xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý quy mô từ Tam Giác Vàng về TP HCM và các tỉnh, thành khác tiêu thụ. 

Hotgirl Ly 'meo' đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai? - Ảnh 2
Công an TP.HCM bắt băng nhóm giang hồ buôn ma túy từ Tam Giác Vàng đưa về TP.HCM - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đường dây này bị Công an quận Tân Bình (cũ) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đầu năm 2024.  Sau khi triệt phá thành công, Công an TP HCM đã khởi tố hơn 20 đối tượng về nhiều tội danh liên quan ma tuý, trong đó một số đối tượng cộm cán như Lê Thanh Tú (tự Cơ, 36 tuổi, ngụ quận 8), Phạm Công Chánh (42 tuổi), Lai Vi Thiệu (27 tuổi)… 

Các đối tượng này luôn thủ súng, lựu đạn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an.

