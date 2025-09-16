Nóng: Truy nã hotgirl Ly Meo trong đường dây ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam

Đời sống 16/09/2025 05:05

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Meo hay Ly 'Meo', quê xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, ngụ phường Đông Hoà, TPHCM) về tội “không tố giác tội phạm”.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Meo hay Ly "Meo", quê xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, ngụ phường Đông Hoà, TPHCM) về tội “không tố giác tội phạm”. 

Trước đó, cuối tháng 12/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Ly về tội danh nói trên nhưng không thực hiện được lệnh bắt tạm giam vì đối tượng này đã bỏ trốn.

Ly "Meo" trước đây vốn kiếm sống bằng buôn bán online, là một hot girl trên mạng xã hội. Nhưng người này bị cáo buộc có liên quan mật thiết đến đường dây ma túy quy mô từ Tam giác vàng về TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác; bị Công an quận Tân Bình (cũ) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM triệt phá hồi tháng 2/2024.

Nóng: Truy nã hotgirl Ly Meo trong đường dây ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam - Ảnh 1
Đối tượng Lê Phạm Hiểu Ly, còn gọi là Meo hay Ly "Meo" - Ảnh: VietNamNet

 

Theo thông tin từ VietNamNet, về đường dây ma túy này, Cơ quan CSĐT đã khởi tố hơn 20 đối tượng về các tội danh như: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, công an thu giữ lượng lớn ma túy và vũ khí quân dụng có liên quan.

Trong đó, những mắt xích quan trọng tại Việt Nam của đường dây ma túy nói trên là Lê Thanh Tú (tự Cơ, 36 tuổi, ngụ quận 8), Phạm Công Chánh (42 tuổi), Lai Vi Thiệu (27 tuổi)… Các đối tượng này luôn thủ súng, lựu đạn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an.

Từ khóa:   hotgirl Ly Meo hotgirl bị truy nã ma túy

