Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Đời sống 15/09/2025 17:20

Chiều 15-9, hàng trăm người dân đã đến gia đình chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ phường Thành Nhất) để tiễn đưa chị H, bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 1 giờ ngày 13/9, sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận đã mang theo hung khí đến nhà vợ là chị H. Tại đây, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H, khiến 3 người tử vong, cháu Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) bị thương nặng.

Sau khi gây ra vụ thảm án, Thuận đã cướp 1 chiếc xe máy làm phương tiện bỏ trốn.

Sau khoảng 7 giờ gây án, Thuận đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ - Ảnh 1Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ - Ảnh 2
Dòng người tiễn đưa 3 nạn nhân trong vụ thảm án về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất), hàng trăm người dân khắp nơi tìm về, cùng với gia đình và chính quyền địa phương tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số.

Không khí tang thương bao trùm cả con hẻm vốn yên bình. Những tiếng khóc nhói lòng của người thân xen lẫn những giọt nước mắt thương cảm của bà con, láng giềng. Khi 3 chiếc xe tang chầm chậm lăn bánh, cả con hẻm nhỏ chìm trong bi thương. Dòng người đông đúc lặng lẽ theo sau các xe tang để tiễn biệt các nạn nhân lần cuối.

Chị Trần Thị Xuân (ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết chị và gia đình nạn nhân không có thân thích gì. Những ngày qua, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chị Xuân bàng hoàng trước sự ra tay tàn độc của hung thủ.

Chị Xuân cũng cảm thấy lo lắng cho 2 người con của chị H. khi các cháu còn nhỏ, cả một chặng đường dài phía trước cần phải có người chăm sóc.

 

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ - Ảnh 3
Phía gia đình nạn nhân sẽ lo chu toàn cho những đứa trẻ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, không chỉ gia đình nghi phạm, phía gia đình nạn nhân cũng đang phải gánh chịu nỗi đau không gì bù đắp nổi. Trong số 3 người tử vong, anh Bùi Văn N. (SN 2002, em trai của chị Nguyễn Thị Kim H.) đã dạm ngõ, chuẩn bị cưới vợ.

Dự lễ tang con trai, ông B.H.P. (cha ruột anh N.) lặng người, đôi mắt đỏ hoe. Ông P. cho biết, chỉ còn vài tháng nữa, con trai sẽ xây dựng mái ấm nhỏ hạnh phúc. Hai bên gia đình đã tổ chức dạm ngõ, bàn bạc, dự định đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng, tất cả dự định bỗng khép lại vĩnh viễn trong buổi sáng 13/9.

Ông P. kể thêm, dù không sống chung nhà nhưng hai cha con vẫn thường xuyên gặp nhau, chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống. Trong mắt ông, N. là một người con hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép, chưa bao giờ làm điều gì khiến gia đình phải buồn lòng. Giờ đây, ông mất đi đứa con trai duy nhất, nỗi đau ấy như xé nát trái tim người cha già.

"N. đang làm công việc lái taxi. Đêm xảy ra sự việc, N. vừa ở nhà vợ trở về nhà. Do không biết chị H. và hung thủ mâu thuẫn nên đã mở cửa để xảy ra sự việc đau lòng" - ông P. kể.

Cách nhà nạn nhân chỉ chừng vài chục bước chân, ông Nguyễn Thanh Dũng (em trai nạn nhân Trần Thị D. – mẹ vợ của Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng 13/9, khi nghe tin về thảm án xảy ra ngay gần nhà, ông vội chạy đến hiện trường, lúc này, cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc.

“Khi cơ quan chức năng mở cửa, tim tôi như ngừng đập. Không ngờ sự việc lại ám ảnh và đau thương đến vậy. Đây thực sự là mất mát quá lớn cho cả 2 gia đình. Còn cháu Trần Tấn P. (SN 2012) đang nằm bệnh viện, gia đình chúng tôi sẽ lo lắng chu toàn, không để cháu bị thiệt thòi", ông Dũng nghẹn ngào nói.

