Chê con dâu tương lai có tướng 'sát chồng', mẹ chồng vô tình gây ra chuyện tày đình khiến con trai 'đổ vỏ'

Tâm sự 05/11/2025 21:43

Lần đầu tiên đến ra mắt, mẹ anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi không nói gì. Sau đó thì viện cớ có việc rồi đi ra khỏi nhà. Sau hôm đó, lòng tôi bất an lắm nên nhắn tin hỏi anh về mẹ anh. Nhưng anh chỉ ậm ừ nói cho qua chuyện.

Tôi và anh quen nhau được sáu tháng thì anh ngỏ ý muốn đến nhà tôi thưa chuyện. Chúng tôi cùng gần ba mươi tuổi rồi không còn trẻ nữa. Anh muốn tiến tới chuyện kết hôn càng sớm càng tốt. Tôi cũng thấy vậy là hợp lý. Chúng tôi sắp xếp về nhà tôi trước rồi sau đó mới về nhà anh.

Khỏi phải nói, bố mẹ tôi rất hài lòng về anh. Ông bà còn giục tôi cưới cho mau không thì nhiều người dòm ngó. Mọi việc ở nhà tôi thuận lợi bao nhiêu thì bên nhà anh tồi tệ bấy nhiêu.

Lần đầu tiên đến ra mắt, mẹ anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi không nói gì. Sau đó thì viện cớ có việc rồi đi ra khỏi nhà. Sau hôm đó, lòng tôi bất an lắm nên nhắn tin hỏi anh về mẹ anh. Nhưng anh chỉ ậm ừ nói cho qua chuyện.

Thời gian sau đó không thấy anh nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Tôi thấy nghi ngờ chuyện chẳng lành nên hỏi thẳng. Không ngờ anh cũng nói thật rằng, mẹ anh chê tôi gò má cao, có tướng sát chồng. Nếu lấy tôi anh không chết cũng tán gia bại sản. Mẹ anh bắt anh phải lựa chọn. Cuối cùng anh đã không chọn tôi. Tôi cũng chẳng còn cách nào đành ngậm ngùi chấp nhận chia tay. 

Chê con dâu tương lai có tướng 'sát chồng', mẹ chồng vô tình gây ra chuyện tày đình khiến con trai 'đổ vỏ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ba tháng sau thì tôi nghe tin anh cưới vợ. Tin này tôi nghe từ một đồng nghiệp chứ anh cũng chẳng mời tôi. Nghe đâu là cưới chạy bầu. Tôi chết cay chết đắng cho số phận mình. Mới chỉ chia tay ba tháng mà người yêu mình đã có quan hệ với người phụ nữ khác. Chẳng nhẽ anh ta quên tôi nhanh thế sao? Đàn ông cạn tình như thế cả sao?

Tôi cũng chẳng còn nhỏ để chìm đắm vào đau khổ. Tôi lao vào công việc để quên anh. Đen tình thì đỏ bạc. Sự nghiệp của tôi nhanh chóng thăng tiến. Tôi cũng chẳng còn thời gian đâu mà buồn bã nữa. Cứ nghĩ là cuộc tình với anh đã như gió thổi qua rồi thì bỗng một buổi tối, có một số máy lạ nhắn vào zalo của tôi. Đó là anh.

Anh không dám gọi điện mà chỉ nhắn tin cho tôi. Anh nói rằng anh không hạnh phúc. Người con gái anh kết hôn là do mẹ anh mai mối cho. Anh không yêu cô ấy. Và điều kinh khủng hơn là đứa con cô ấy không phải con anh. Đứa nhỏ sinh ra không giống anh chút nào. Anh cũng không có cảm giác tình thân với nó nên âm thầm đi xét nghiệm AND. Kết quả là nó không phải con anh thật.

Anh thất vọng bỏ đi hai ngày không về, nói dối là đi công tác. Anh chưa nói chuyện này cho mẹ anh biết. Bà còn trách anh vợ mới sinh mà còn không ở nhà chăm con giúp vợ. Anh đang phân vân có nên nói cho bà biết không.

Tôi đọc xong những dòng anh viết thật sự không biết nên cười hay khóc nữa. Tôi không nhắn lại vì chính bản thân mình cũng không biết khuyên anh như thế nào. Và hơn ai hết, chính anh mới là là người quyết định chuyện này. Bởi vì anh đã lựa chọn nó.

Vợ 'ngọt như mía lùi' sau khi bị chồng phản bội đêm tân hôn, tất cả là để chuẩn bị cho cú 'chốt hạ' đột ngột

Vợ 'ngọt như mía lùi' sau khi bị chồng phản bội đêm tân hôn, tất cả là để chuẩn bị cho cú 'chốt hạ' đột ngột

Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn, vì đằng nào tôi cũng mới có thai nên không thể gần gũi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thắc mắc vì sao em chồng luôn mặc áo dài giữa trời nắng, tôi 'choáng váng' khi phát hiện sự thật dưới lớp vải

Thắc mắc vì sao em chồng luôn mặc áo dài giữa trời nắng, tôi 'choáng váng' khi phát hiện sự thật dưới lớp vải

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Choáng váng khi 'bắt quả tang' chồng ngoại tình, vợ đau lòng 'chết lặng' hơn khi anh tiết lộ lý do "rơi vào tròng" của người phụ nữ lớn tuổi

Choáng váng khi 'bắt quả tang' chồng ngoại tình, vợ đau lòng 'chết lặng' hơn khi anh tiết lộ lý do "rơi vào tròng" của người phụ nữ lớn tuổi

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Chê con dâu tương lai có tướng 'sát chồng', mẹ chồng vô tình gây ra chuyện tày đình khiến con trai 'đổ vỏ'

Chê con dâu tương lai có tướng 'sát chồng', mẹ chồng vô tình gây ra chuyện tày đình khiến con trai 'đổ vỏ'

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (7/11- 9/11), 3 con giáp vận đỏ quấn thân, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy, giàu lên nhanh chóng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (7/11- 9/11), 3 con giáp vận đỏ quấn thân, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy, giàu lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Cuối ngày 5/11/2025, 3 con giáp tiền về căng chật ví, Đại Cát Đại Lộc dễ xây nhà đẹp, sắm xe sang, tương lai huy hoàng khó ai bằng

Cuối ngày 5/11/2025, 3 con giáp tiền về căng chật ví, Đại Cát Đại Lộc dễ xây nhà đẹp, sắm xe sang, tương lai huy hoàng khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Sau ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Thương hiệu dinh dưỡng GippsNature chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thương hiệu dinh dưỡng GippsNature chính thức ra mắt tại Việt Nam

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Vào 49 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, Tài Lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may, tương lai huy hoàng

Vào 49 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, Tài Lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà, mọi điều hanh thông

Sau ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 6h ngày 6/11/2025, 3 con giáp vượt qua khó khăn, đón cơn mưa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, hốt hết LỘC TRỜI ban, sống trong huy hoàng

Đúng 6h ngày 6/11/2025, 3 con giáp vượt qua khó khăn, đón cơn mưa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, hốt hết LỘC TRỜI ban, sống trong huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thắc mắc vì sao em chồng luôn mặc áo dài giữa trời nắng, tôi 'choáng váng' khi phát hiện sự thật dưới lớp vải

Thắc mắc vì sao em chồng luôn mặc áo dài giữa trời nắng, tôi 'choáng váng' khi phát hiện sự thật dưới lớp vải

Choáng váng khi 'bắt quả tang' chồng ngoại tình, vợ đau lòng 'chết lặng' hơn khi anh tiết lộ lý do "rơi vào tròng" của người phụ nữ lớn tuổi

Choáng váng khi 'bắt quả tang' chồng ngoại tình, vợ đau lòng 'chết lặng' hơn khi anh tiết lộ lý do "rơi vào tròng" của người phụ nữ lớn tuổi

Vợ 'ngọt như mía lùi' sau khi bị chồng phản bội đêm tân hôn, tất cả là để chuẩn bị cho cú 'chốt hạ' đột ngột

Vợ 'ngọt như mía lùi' sau khi bị chồng phản bội đêm tân hôn, tất cả là để chuẩn bị cho cú 'chốt hạ' đột ngột

Nửa đêm cứ bị anh hàng xóm gõ cửa, món đồ anh ấy đưa tới lần nào cũng khiến tôi 'hoang mang

Nửa đêm cứ bị anh hàng xóm gõ cửa, món đồ anh ấy đưa tới lần nào cũng khiến tôi 'hoang mang

Được chồng cho 3 triệu mỗi đêm, tôi sốc đến ngất khi nghe lý do thâm thâm bí ẩn

Được chồng cho 3 triệu mỗi đêm, tôi sốc đến ngất khi nghe lý do thâm thâm bí ẩn

Tình cờ chạm mặt nhân tình cũ, tôi bám theo và 'điếng người' khi chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi

Tình cờ chạm mặt nhân tình cũ, tôi bám theo và 'điếng người' khi chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi