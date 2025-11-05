Thương hiệu dinh dưỡng GippsNature chính thức ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt đã đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Nutifood trong vai trò đồng sáng lập thương hiệu toàn cầu, đồng thời thể hiện sứ mệnh “nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt” bằng các sản phẩm chuẩn quốc tế.

Sự kiện ra mắt thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature diễn ra tại Hà Nội vào ngày 31/10 vừa qua

GippsNature khai sinh tại Gippsland, bang Victoria, vùng đất được mệnh danh “thủ phủ bò sữa” của nước Úc.

Nơi đây sở hữu điều kiện tự nhiên lý tưởng với khí hậu ôn hòa, thảm cỏ xanh mướt quanh năm và nguồn nước tinh khiết, tạo nên môi trường chăn thả bò sữa lý tưởng bậc nhất thế giới.

GippsNature được thừa hưởng hơn 130 năm kinh nghiệm sản xuất sữa của ViPlus Dairy và 25 năm chuyên môn nghiên cứu phát triển dinh dưỡng của Nutifood, kết hợp hài hòa giữa nguồn dinh dưỡng tinh khiết từ thiên nhiên và nền tảng khoa học hiện đại.

GippsNature được định vị là thương hiệu dinh dưỡng phục vụ mọi nhóm tuổi, từ trẻ nhỏ, người trưởng thành đến người cao tuổi.

Mỗi sản phẩm đều được thiết kế dựa trên nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng giai đoạn cuộc sống.

Với GippsNature Organic A2 - sữa công thức hữu cơ cao cấp, là dòng sản phẩm tiên phong trong danh mục ra mắt tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm sử dụng Đạm A2 hữu cơ tự nhiên, loại protein đặc biệt chỉ chiếm 0,014% tổng sản lượng sữa bò toàn cầu.

Đạm A2 beta-casein có cấu trúc gần giống với sữa mẹ, giúp trẻ dễ tiêu hóa, giảm khó chịu đường ruột và hỗ trợ hấp thu dưỡng chất tự nhiên.

Toàn bộ quy trình sản xuất của GippsNature Organic A2, từ nguồn cỏ, bò sữa, vắt sữa, chế biến đến đóng gói đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo mô hình “from grass to glass” (từ đồng cỏ đến ly sữa).

Mỗi công đoạn đều được giám sát và đánh giá độc lập để đảm bảo chất lượng cao nhất.

Nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt, sản phẩm đã đạt chứng nhận hữu cơ ACO uy tín toàn cầu, cấp bởi Tổ chức Australian Certified Organic.

Các sản phẩm của GippsNature kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng tinh khiết từ thiên nhiên và nền tảng khoa học hiện đại

Nutifood bảo chứng chất lượng “from grass to glass” cho GippsNature tại Việt Nam

Trải qua 25 năm phát triển, Nutifood không ngừng cải tiến và xây dựng các giá trị dinh dưỡng bền vững, liên tục mở rộng hợp tác với các chuyên gia hàng đầu nhiều quốc gia.

Nhờ nền tảng khoa học vững chắc, Nutifood với vai trò đồng kiến tạo, cùng ViPlus Dairy tham gia trực tiếp vào toàn bộ chuỗi phát triển sản phẩm của GippsNature - từ nghiên cứu & phát triển công thức (R&D), sản xuất cho đến vận hành hệ thống phân phối.

Sự đóng góp toàn diện này đảm bảo mọi sản phẩm GippsNature đều duy trì chất lượng đồng nhất với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng toàn cầu về chất lượng, tính an toàn và minh bạch.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood phát biểu tại sự kiện ra mắt thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood nhấn mạnh tại lễ ra mắt: “Người Việt đang dần thay đổi thói quen chọn và uống sữa, họ không còn 'mua' một thương hiệu, họ đang 'chọn' một tiêu chuẩn sống khỏe, sống sạch cho cả gia đình.

Trong bức tranh ấy, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà là cách để người tiêu dùng Việt được tiếp cận những sản phẩm đạt chuẩn cao nhất, an toàn nhất. GippsNature và Nutifood Australia chính là khởi đầu cho chiến lược này của Nutifood”.