Thương hiệu dinh dưỡng GippsNature chính thức ra mắt tại Việt Nam

Dinh dưỡng 05/11/2025 20:37

Thương hiệu dinh dưỡng cao cấp GippsNature vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là kết quả của sự hợp tác mang tính chiến lược được công bố từ tháng 5/2025 giữa Nutifood và ViPlus Dairy - nhà sản xuất sữa hơn 130 năm tuổi của Úc.

Sự kiện ra mắt đã đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Nutifood trong vai trò đồng sáng lập thương hiệu toàn cầu, đồng thời thể hiện sứ mệnh “nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt” bằng các sản phẩm chuẩn quốc tế.

Thương hiệu dinh dưỡng GippsNature chính thức ra mắt tại Việt Nam - Ảnh 1

Sự kiện ra mắt thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature diễn ra tại Hà Nội vào ngày 31/10 vừa qua

GippsNature: Kết tinh giữa nguồn sữa tinh khiết và chuyên môn khoa học

GippsNature khai sinh tại Gippsland, bang Victoria, vùng đất được mệnh danh “thủ phủ bò sữa” của nước Úc.

Nơi đây sở hữu điều kiện tự nhiên lý tưởng với khí hậu ôn hòa, thảm cỏ xanh mướt quanh năm và nguồn nước tinh khiết, tạo nên môi trường chăn thả bò sữa lý tưởng bậc nhất thế giới.

GippsNature được thừa hưởng hơn 130 năm kinh nghiệm sản xuất sữa của ViPlus Dairy và 25 năm chuyên môn nghiên cứu phát triển dinh dưỡng của Nutifood, kết hợp hài hòa giữa nguồn dinh dưỡng tinh khiết từ thiên nhiên và nền tảng khoa học hiện đại.

GippsNature được định vị là thương hiệu dinh dưỡng phục vụ mọi nhóm tuổi, từ trẻ nhỏ, người trưởng thành đến người cao tuổi.

Mỗi sản phẩm đều được thiết kế dựa trên nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng giai đoạn cuộc sống.

Với GippsNature Organic A2 - sữa công thức hữu cơ cao cấp, là dòng sản phẩm tiên phong trong danh mục ra mắt tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm sử dụng Đạm A2 hữu cơ tự nhiên, loại protein đặc biệt chỉ chiếm 0,014% tổng sản lượng sữa bò toàn cầu.

Đạm A2 beta-casein có cấu trúc gần giống với sữa mẹ, giúp trẻ dễ tiêu hóa, giảm khó chịu đường ruột và hỗ trợ hấp thu dưỡng chất tự nhiên.

Toàn bộ quy trình sản xuất của GippsNature Organic A2, từ nguồn cỏ, bò sữa, vắt sữa, chế biến đến đóng gói đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo mô hình “from grass to glass” (từ đồng cỏ đến ly sữa).

Mỗi công đoạn đều được giám sát và đánh giá độc lập để đảm bảo chất lượng cao nhất.

Nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt, sản phẩm đã đạt chứng nhận hữu cơ ACO uy tín toàn cầu, cấp bởi Tổ chức Australian Certified Organic.

Thương hiệu dinh dưỡng GippsNature chính thức ra mắt tại Việt Nam - Ảnh 2

Các sản phẩm của GippsNature kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng tinh khiết từ thiên nhiên và nền tảng khoa học hiện đại

Nutifood bảo chứng chất lượng “from grass to glass” cho GippsNature tại Việt Nam

Trải qua 25 năm phát triển, Nutifood không ngừng cải tiến và xây dựng các giá trị dinh dưỡng bền vững, liên tục mở rộng hợp tác với các chuyên gia hàng đầu nhiều quốc gia.

Nhờ nền tảng khoa học vững chắc, Nutifood với vai trò đồng kiến tạo, cùng ViPlus Dairy tham gia trực tiếp vào toàn bộ chuỗi phát triển sản phẩm của GippsNature - từ nghiên cứu & phát triển công thức (R&D), sản xuất cho đến vận hành hệ thống phân phối.

Sự đóng góp toàn diện này đảm bảo mọi sản phẩm GippsNature đều duy trì chất lượng đồng nhất với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng toàn cầu về chất lượng, tính an toàn và minh bạch.

Thương hiệu dinh dưỡng GippsNature chính thức ra mắt tại Việt Nam - Ảnh 3

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood phát biểu tại sự kiện ra mắt thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood nhấn mạnh tại lễ ra mắt: “Người Việt đang dần thay đổi thói quen chọn và uống sữa, họ không còn 'mua' một thương hiệu, họ đang 'chọn' một tiêu chuẩn sống khỏe, sống sạch cho cả gia đình.

Trong bức tranh ấy, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà là cách để người tiêu dùng Việt được tiếp cận những sản phẩm đạt chuẩn cao nhất, an toàn nhất. GippsNature và Nutifood Australia chính là khởi đầu cho chiến lược này của Nutifood”.

Chăm sóc gia đình không quên bản thân: Lời nhắc nhở cho mọi người phụ nữ

Chăm sóc gia đình không quên bản thân: Lời nhắc nhở cho mọi người phụ nữ

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ vừa là mẹ, vừa là vợ, vừa là trụ cột tinh thần trong gia đình. Họ lo toan từ bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa đến việc chăm sóc con cái và người già. Tuy nhiên, trong quá trình này, nhiều phụ nữ thường bỏ qua nhu cầu chăm sóc sức khỏe của chính mình. Điều này gây hậu quả tiêu cực cho sức khỏe và tinh thần của người phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nutifood GippsNature

TIN MỚI NHẤT

Vào 49 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, Tài Lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may, tương lai huy hoàng

Vào 49 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, Tài Lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà, mọi điều hanh thông

Sau ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 6h ngày 6/11/2025, 3 con giáp vượt qua khó khăn, đón cơn mưa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, hốt hết LỘC TRỜI ban, sống trong huy hoàng

Đúng 6h ngày 6/11/2025, 3 con giáp vượt qua khó khăn, đón cơn mưa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, hốt hết LỘC TRỜI ban, sống trong huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 6/11/2025, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/11/2025, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Danh tính cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam

Danh tính cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng trong lớp đã tử vong

Nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng trong lớp đã tử vong

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Danh tính nam diễn viên nằm trong đường dây trốn nghĩa vụ quân sự ra đầu thú

Danh tính nam diễn viên nằm trong đường dây trốn nghĩa vụ quân sự ra đầu thú

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
Đúng 12 ngày tới (10/11 - 21/11), 3 con giáp Tài Lộc nối gót vào nhà, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Đúng 12 ngày tới (10/11 - 21/11), 3 con giáp Tài Lộc nối gót vào nhà, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư

Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư

Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa

Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa

Không nên kết hợp sấu riêng với 3 thứ này kẻo “mang họa vào thân”

Không nên kết hợp sấu riêng với 3 thứ này kẻo “mang họa vào thân”

Nước ép ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe, có nên uống mỗi ngày?

Nước ép ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe, có nên uống mỗi ngày?

Quả táo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng cần tránh những thời điểm này trong ngày

Quả táo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng cần tránh những thời điểm này trong ngày