Nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 15-18 ở TPHCM nhiều lần rủ nhau đi giật bàn, đồ cúng của nhà dân, cửa hàng. Công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng, tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi, cùng ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM), Hà Kim Bảo (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TPHCM) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Cùng vụ việc, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với T.Q.Đ. (15 tuổi).

Trước đó, chiều 6/9, nhân viên cửa hàng PNJ trên đường Âu Cơ (phường Tân Hòa) đặt bàn inox bày hoa quả, bánh kẹo, gà luộc, cháo, chè, trầu cau… cùng 200.000 đồng để cúng cô hồn. Ít phút sau, nhóm thanh niên đi xe máy tiếp cận, một đối tượng nhảy xuống giật bàn khiến toàn bộ đồ cúng đổ xuống đường, rồi cả nhóm tẩu thoát.

Nhóm Mai Anh Kiệt lấy chiếc bàn đựng đồ cúng cô hồ - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, khai với cơ quan điều tra, nhóm Kiệt cho biết đã đi nhiều nơi giật đồ cúng cô hồn, nhưng thấy những người khác "lấy bàn cúng đem bán được nhiều tiền" nên làm theo. Ngoài lần "cướp bàn" ở cửa hàng PNJ, nhóm này còn lấy một cái khác vào hôm sau.

Theo cơ quan điều tra, tài sản bị cướp giật là chiếc bàn inox của công ty, được mua từ khi cửa hàng khai trương đến nay (7-8 năm). Chiếc bàn trên đã bị khấu hao hoàn toàn và không còn hóa đơn, chứng từ ghi nhận giá mua. Tiền cúng 200.000 đồng đã được nhân viên nơi đây thu hồi.

Ba đối tượng bị bắt khẩn cấp vì giật bàn, đồ cúng manh động - Ảnh: VietNamNet

Công an TP HCM khuyến cáo, người dân cần tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không lợi dụng tập tục cúng cô hồn để thực hiện hành vi giật đồ, biến tướng thành cướp giật tài sản. Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn khiến người vi phạm có thể bị xử lý hình sự.

Phụ huynh và nhà trường được yêu cầu phổ biến pháp luật cho con em, học sinh để các em không bị lợi dụng, lôi kéo.

