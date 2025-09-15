Ngày 15/9, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc một nam thanh niên có hành vi gây rối trên đường Hồ Tùng Mậu.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 15/9, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ vụ nam thanh niên lao ra đường chặn nhiều ô tô, xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu.

Dựa vào hình ảnh được nhiều người dân ghi lại, sự việc xảy ra vào khuya 14/9 tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thủy. Lúc này, nam thanh niên có biểu hiện bất thường, liên tục chửi bới rồi lao ra chặn nhiều ô tô và xe máy đang chạy trên đường, mặc cho một cô gái can ngăn.

Đỉnh điểm, người này còn chặn một xe máy đang chạy giữa đường rồi hành hung tài xế, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân cùng lực lượng chức năng kịp thời khống chế nam thanh niên.

Nam thanh niên có biểu hiện lạ, lao ra đường chặn đầu ô tô - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Từ Liêm có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời đưa nam thanh niên về trụ sở công an làm việc.

