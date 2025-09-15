Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô đã xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua tỉnh Ninh Bình).

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h30 ngày 15/9, xe limousine BKS 29E-127.xx di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khi đi tới đoạn gần nút giao Phú Thứ thì xảy ra va chạm với một xe tưới cây.

Nhân chứng cho biết, vụ va chạm còn khiến một tài xế xe khách bị mất lái, xe khách lao ra khỏi đường cao tốc; còn chiếc xe limousine thì bị lật nghiêng, bẹp rúm, một số nạn nhân bị thương được đưa ra sát dải phân cách giữa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, ô tô bán tải dừng tại làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn, còn xe khách bị lao về phía đường gom. Người bị thương nằm la liệt trên cao tốc.



Chiếc xe khách bị lao ra khỏi đường cao tốc sau cú va chạm - Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết.

"Lực lượng chức năng đang ghi nhận thương vong từ vụ tai nạn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu", đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

