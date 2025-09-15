Lời khai 'lạnh người' của tài xế xe bồn tông chết nữ sinh ở Hà Nội: Cố ý kéo lê nạn nhân, đi tù không phải lo đền bù

Đời sống 15/09/2025 05:30

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (SN 1974; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.‎

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

‎Trước đó, vào khoảng 9h20 ngày 13/9/2025,  tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện.

Hậu quả, nữ sinh (SN 2010) điều khiển xe máy điện bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, sau đó tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế ô tô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lời khai 'lạnh người' của tài xế xe bồn tông chết nữ sinh ở Hà Nội: Cố ý kéo lê nạn nhân, đi tù không phải lo đền bù - Ảnh 1
Đinh Văn Long tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Ngay khi nhận được tin báo, ‎Cơ quan CSĐT Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

‎Đến khoảng 19h cùng ngày, Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Lời khai 'lạnh người' của tài xế xe bồn tông chết nữ sinh ở Hà Nội: Cố ý kéo lê nạn nhân, đi tù không phải lo đền bù - Ảnh 2
Khu vực xảy ra tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, tại cơ quan công an, Long đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Kết quả xét nghiệm đối với Long cho thấy không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. ‎

‎Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Từ khóa:   giết người tai nạn giao thông tin moi

