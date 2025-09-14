iều khiển xe máy điện chạy trên đường qua nút giao Vạn Điểm thuộc xã Phú Xuyên, nữ sinh tử vong do va chạm với xe bồn.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 13/9, lãnh đạo Đội CSGT số 8 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Xuyên đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong.

Vào sáng cùng ngày, tại khu vực nút giao Vạn Điểm (xã Phú Xuyên), một nữ sinh lớp 10 điều khiển xe máy điện đã va chạm với xe bồn lưu thông ngược chiều khi đi qua cầu chui dưới đường cao tốc.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, một số nhân chứng cho hay, sau cú va chạm, nữ sinh ngã xuống đường và bị hất văng sang một bên. Điều khiến nhiều người bàng hoàng là xe bồn không hề giảm tốc hay phanh lại, làm dấy lên nghi ngờ tài xế có thể đã cán qua người nạn nhân.

“Ngay khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân chạy tới hỗ trợ, song do nữ sinh bị thương quá nặng nên phải gọi cấp cứu. Em được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Qua giấy tờ trong túi xách, mọi người biết em đang học lớp 10”, một nhân chứng chia sẻ.

Ngay sau vụ việc, tổ công tác Đội CSGT số 8 đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp cùng lực lượng chức năng thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk Ngày 13/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về tội giết người và cướp tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tiet-uan-khuc-trong-vu-nu-sinh-lop-10-tu-vong-sau-va-cham-voi-xe-bon-741895.html