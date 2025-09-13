Trước đó, trưa cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt trên đường tẩu thoát sau khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại một ngôi nhà ở đường Trần Khoa Đăng, phường Thành Nhất (Đắk Lắk).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 13/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng để điều tra tội "giết người" và "cướp tài sản" đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao), người gây ra thảm án tại Đắk Lắk. Các quyết định tố tụng và lệnh tạm giam đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị phê chuẩn.

Cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng của chị H.) bị đâm nhiều nhát, trọng thương nhưng may mắn thoát chết khi kịp chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu.

Ba nạn nhân bị Thuận giết chết là chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, sống như vợ chồng, có chung một con gái 3 tuổi với Thuận, nhưng không đăng ký kết hôn), bà Trần Thị D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và anh Bùi Hữu Ng. (23 tuổi, em trai chị H.)

Theo thông tin từ công an, vụ việc xảy ra lúc 1h ngày 13-9. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai truy bắt.

Đến 8h30 cùng ngày, công an đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi Hào Điên) khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại khu vực đồi thông thuộc phường Ea Kao.

Do bị "cấm cửa" nên Thuận đã ra tay sát hại nhiều người trong gia đình vợ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Thuận khai do mâu thuẫn tình cảm nên 23h tối 12-9 mang theo búa và 2 dao nhọn đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. để "nói chuyện", nhưng bị những người trong nhà khóa cửa, không cho vào. Thuận đã chửi bới một hồi rồi bỏ đi.

Đến 0h50, khi anh Ng. (em chị H.) vừa đi làm về, nghe tiếng gọi cửa liền mở thì lập tức bị Thuận dùng búa đánh liên tiếp vào đầu, sau đó lôi ra đường và tiếp tục dùng dao đâm anh đến chết.

Tiếp đó, Thuận xông vào nhà, dùng dao tấn công bà D. và chị H., khiến cả hai gục tại chỗ. Cháu P. đang ngủ cũng bị đâm trọng thương nhưng kịp vùng dậy, chạy ra phía sau rồi leo tường sang nhà hàng xóm cầu cứu.

Trong nhà còn bé gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H., may mắn không bị sát hại. Hiện bé đang được người thân chăm sóc.

Camera an ninh trong khu phố ghi lại cảnh Thuận sau khi giết cả gia đình vợ còn chạy sang hàng xóm tìm cách truy sát cháu P. Chưa dừng lại, anh ta còn kéo thi thể anh Ng. vào nhà, lấy nước xịt rửa vết máu rồi bỏ trốn.

Trên đường chạy, Thuận cướp xe máy SH của một người dân, lấy áo chống nắng của phụ nữ để ngụy trang.

Theo công an, trước khi gây ra vụ án này, Thuận có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "hủy hoại tài sản".