Cháu trai 12 tuổi, nạn nhân trong vụ sát hại bốn người ở Đắk Lắk thoát nạn nhờ bạn hàng xóm nhanh trí, dũng cảm giúp đỡ.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào rạng sáng 13/9, Bệnh viện vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Trần Tấn Phát (SN 2013, trú tại phường Thành Nhất) đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa vết thương ngực hai bên, vết thương tay trái, cẳng chân trái, vết thương vai trái... do bị dao đâm. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được các bác sĩ đưa vào khoa cấp cứu khẩn, tiến hành phẫu thuật các vết thương. Sau hơn 3 giờ, bệnh nhân Trần Tấn Phát đã được phẫu thuật thành công và đến nay, sức khoẻ của bệnh nhân đã dần ổn định, qua cơn nguy kịch. Sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường vụ thảm án để chỉ đạo. Tại đây, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn và Thiếu tướng Phan Thanh Tám gửi lời chia buồn gia đình nạn nhân, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo tang lễ cho các nạn nhân.

Cháu P. đã được mổ cấp cứu và qua cơn nguy kịch - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, cư trú tại phường Ea Kao, Đắk Lắk). Đây là nghi phạm gây ra thảm án rúng động dư luận vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đã thừa nhận quá trình phạm tội. Thuận cho biết trong nhiều năm chung sống với vợ (hờ), cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến căng thẳng trong gia đình.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thuận khai rằng, do gia đình chị vợ (hờ) lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến mâu thuẫn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ thảm án đau lòng. Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận và chị Nguyễn Thị Kim H. (nạn nhân), từng sống chung như vợ chồng và có một con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, do lối sống phức tạp và thường xuyên cãi vã, mẹ vợ (hờ) đã không cho Thuận vào nhà trong thời gian gần đây. Khoảng hai ngày trước khi xảy ra vụ thảm án, Thuận đã nhiều lần đến nhà vợ để yêu cầu nói chuyện nhưng bị từ chối. Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận - Ảnh: Báo Tiền Phong Đến khoảng 23h ngày 12/9, Thuận lại tìm đến, gõ cửa đòi gặp. Khi Bùi Hữu N. (em chị H.) mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công, kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng xông vào nhà và lần lượt sát hại mẹ vợ (hờ) là bà Trần Thị D., vợ (hờ) là chị H. và cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị H.). Do bị vết thương quá nặng, ba người đã tử vong, còn người con riêng của Hoa là cháu P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với đa chấn thương.

