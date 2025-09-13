Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 13/9, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã lấy lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) - người gây ra thảm án tại Đắk Lắk rạng sáng cùng ngày, làm rúng động dư luận.

"Thuận khai do ghen tuông và bị phía gia đình vợ coi thường, mẹ vợ không cho ở chung nhà nên thời gian gần đây Thuận nhiều lần tìm đến gây sự. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới vụ thảm án đau lòng” - vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự thông tin.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi bị bắt, Nguyễn Nam Đại Thuận đã khai rõ quá trình phạm tội. Thuận thừa nhận trong nhiều năm chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ, dẫn đến căng thẳng trong quan hệ gia đình.

Lực lượng Công an bắt giữ hung thủ khi đang bỏ trốn cách hiện trường hơn 5km - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Thuận và chị Nguyễn Thị Kim H. từng sống chung như vợ chồng, có một con chung 3 tuổi. Tuy nhiên do lối sống phức tạp, thường xuyên cãi vã nên thời gian gần đây mẹ vợ không cho Thuận vào nhà.

Khoảng hai ngày trước khi xảy ra vụ án, Thuận nhiều lần đến nhà vợ yêu cầu được nói chuyện nhưng bị từ chối. Tối 12/9, khoảng 23h, Thuận tiếp tục tìm đến, gõ cửa đòi gặp.

Khi em vợ mở cửa, Thuận dùng búa tấn công, rồi kéo nạn nhân ra ngoài đường, dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó Thuận xông vào nhà, lần lượt ra tay sát hại mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ.

Riêng cháu trai con riêng chị H., sau khi bị đâm trong nhà, cháu may mắn chạy thoát sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại Đắk Lắk - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo hình ảnh camera và clip người dân ghi lại, sau khi gây án, Thuận vẫn bình tĩnh kéo thi thể em vợ vào trong nhà, rồi lấy nước xịt rửa vết máu trước khi bỏ trốn bằng xe máy. Sáng 13/9, lực lượng công an đã truy bắt được Thuận.

Tại hiện trường, công an vẫn tiếp tục lấy lời khai của các nạn nhân. Bên cạnh đó người nhà và thân nhân đang giữ rạp để lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số sau khi công an bàn giao thi thể.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết quá trình tẩu thoát, nghi phạm Thuận đã cướp một chiếc xe SH của người dân, sử dụng áo chống nắng của phụ nữ, bịt mặt để ngụy trang. Tuy nhiên không lâu sau đó, nghi phạm đã bị công an bắt khi đang trốn ở khu vực cách hiện trường vài cây số. Chiếc xe SH bị cướp cũng đã được công an thu giữ

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã cướp xe SH để tẩu thoát sau khi gây án - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng tại phường Thành Nhất.

Nạn nhân là chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.) tử vong trong nhà. Riêng cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.

Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi gây án Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường và bị cơ quan công an bắt giữ sau 7 giờ gây án.