Danh tính cặp vợ chồng ở Đà Nẵng làm giấm bẩn từ a-xít và nước giếng, hơn 1.000 lít/ngày

Ngày 13/9, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt giữ các nghi phạm liên quan vụ sản xuất giấm giả, và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, công an xác định Kiều Văn Thanh (45 tuổi) và vợ là Bùi Song Hậu (42 tuổi) - là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn có địa chỉ tại tổ 45 phường An Khê (Đà Nẵng). Mỗi ngày, bình quân cơ sở này tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm. Tuy nhiên thay vì sản xuất giấm gạo lứt bằng phương pháp lên men tự nhiên, thì họ lại sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan, tỉ lệ là 2 lít axit/100 lít nước để tạo ra giấm giả.

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Văn Thanh; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Đối tượng Thanh và vợ - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ VietNamNet, khám xét xưởng sản xuất của vợ chồng Thanh tại tổ 45 phường An Khê, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương 2.000 lít), cùng 20 can axit axetic nguyên chất (khoảng 600 lít). Nếu không kịp thời ngăn chặn, số axit này có thể được dùng để sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Bùi Song Hậu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”. Số giấm giả đã được pha chế thành phẩm và dán mác để đưa ra thị trường tiêu thụ - Ảnh: VietNamNet Trước đó, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng khám phá chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất gần 38.000 chai yến giả.

Bốc cháy dữ dội kho giày ở Khu công nghiệp Đồ Sơn lúc rạng sáng Sáng 13/9, cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác nhận với VietNamNet về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Đồ Sơn rạng sáng cùng ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-cap-vo-chong-o-a-nang-lam-giam-ban-tu-a-xit-va-nuoc-gieng-hon-1000-litngay-741852.html