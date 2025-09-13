Đến 8h30, cảnh sát bắt được nghi phạm trên đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột cũ), cách hiện trường gây án khoảng 6 km.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/9, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 27 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), nghi phạm sát hại 4 người trong cùng một gia đình ở Đắk Lắk.

Nghi phạm Thuận bị bắt khoảng 8 giờ sáng nay, khi đang mặc áo chống nắng, trùm kín mặt, lẩn trốn ở đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, khoảng 1h sáng nay, người dân nghe tiếng la hét trong căn nhà trên đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột cũ). Khi đến nơi, họ phát hiện chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi) cùng mẹ Trần Thị Dung (55 tuổi), em trai Bùi Hữu Nghĩa (23 tuổi) đã tử vong với nhiều vết thương. Hiện trường ngổn ngang, có nhiều máu.

Riêng bé trai 13 tuổi (con riêng của chị Hoa) bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Nguyễn Nam Đại Thuận (hay còn gọi là Hào, 37 tuổi) ngụ phường Ea Kao bị xác định là nghi phạm. Anh ta có tiền án, sống như vợ chồng với chị Hoa đã lâu, song thường xảy ra mâu thuẫn. Sau khi gây án, Thuận thay quần áo dính máu, mặc áo chống nắng dạng dài của phụ nữ, đeo khẩu trang, chạy xe máy bỏ trốn.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: VnExpress

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Đăk Lăk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt Thuận.

Phòng Cảnh sát Hình sự đang lấy lời khai của nghi phạm, làm rõ vụ án.

