Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai 4 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím mặt

Đời sống 13/09/2025 05:05

Chiều 11/9, khi đón con tại trường, chị N.M.P. phát hiện nhiều vết bầm trên mặt bé. Trước trình báo của phụ huynh, cô giáo đã thừa nhận mình là người gây ra sự việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 12/9, Công an phường Vĩnh Tuy (Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc bé P.T.A. (4 tuổi, trú tại Minh Khai, phường Vĩnh Tuy) nghi bị cô giáo tại Trường Mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.

Vào chiều 11/9, khi đến trường đón con, chị N.M.P. (SN 1992, mẹ cháu A.) bàng hoàng phát hiện trên mặt bé xuất hiện nhiều vết bầm tím. Quá lo lắng, chị gặng hỏi cô giáo phụ trách lớp thì được trả lời rằng cháu A. "bị bạn đánh". 

Tuy nhiên, trước những dấu hiệu bất thường, chị P. đã làm đơn trình báo công an phường. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, cô giáo mới thừa nhận chính mình đã đánh bé A..

Chị P. bức xúc cho biết khi thấy con có những vết tím bầm, gia đình đã yêu cầu ban giám hiệu cho xem lại camera lớp học nhưng không được đồng ý. Nghi ngờ con bị đánh vào vùng đầu, chị tha thiết xin được xem lại camera.

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai 4 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím mặt - Ảnh 1
Tình trạng của cháu bé - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 12/9, đại diệnTrường Mầm non T.Đ cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh về việc bé P.T.A. bị cô giáo bạo hành dẫn đến bầm tím trên mặt, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.

Đại diện nhà trường cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh. Trong khi chờ kết luận chính thức, ban giám hiệu đã cử cán bộ phối hợp cùng gia đình chăm sóc, động viên tinh thần cháu bé, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả do giáo viên gây ra.

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai 4 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím mặt

