Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Ông Khánh kể, lúc đó gần 4h, ông Khánh đang ngủ thì bà N.T.K.H. (82 tuổi, vợ của ông T.) chạy sang nhà gõ cửa cầu cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến trưa 12/9, Công an TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà trên đường Lê Quang Đạo làm cụ ông N.M.T. (78 tuổi, quê Vĩnh Long) tử vong. Là người đầu tiên có mặt tại hiện trường khi xảy ra cháy, ông Phạm Long Khánh (55 tuổi, hàng xóm của ông T.) cảm thấy day dứt vì đã cố gắng 3 lần xông vào nhà tìm cách để cứu ông T., nhưng bất thành.

Theo ông Khánh, căn nhà của vợ chồng nạn nhân có chiều rộng khoảng 4m, dài chưa tới 10m, phía trước nhà để nhiều đồ đạc, tủ gỗ và một chiếc xe tay ga chắn hết lối đi. Còn chiếc giường nơi ông T. ngủ được đặt ở cuối căn nhà.

“Bà H. nói nhà bà bị cháy, nhờ tôi qua cứu chồng bà, ông nằm trên giường không chạy được. Tôi chạy đến phá cửa, nhưng lửa cháy lớn khiến tôi không thể tiếp cận vào vị trí ông T. đang nằm”, ông Khánh kể.

“Tôi thấy lửa lớn quá đành chạy về nhà, gọi vợ tôi thức dậy và nói bà đi gõ cửa từng nhà gần đó để báo tin, nhờ người dân hỗ trợ. Nhiều bình chữa cháy mini đã được mang đến nhưng không thể làm dịu ngọn lửa”, ông Khánh nói thêm.

Ông Phạm Long Khánh, 55 tuổi, bị bỏng và thương tích ở chân sau khi nỗ lực 3 lần xông vào đám cháy ở ngôi nhà đang cháy để cứu hàng xóm 78 tuổi - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, người đàn ông này cho biết, lần thứ 2 ông tiếp tục xông vào nhà nhưng cúp điện tối om, lối đi bị chiếc xe máy chắn hết, lửa bắt vào người ông Khánh nóng rực nên ông quay trở ra.

Nhưng với quyết tâm cứu người, ông Khánh lại quay vào căn nhà lần thứ 3 thì bị trượt chân ngã, trầy hai bên gối nên ông ngậm ngùi quay ra, cầu nguyện cho số phận của ông T..

Sau đó, Cảnh sát PCCC có mặt triển khai công tác dập lửa và cứu hộ, tuy nhiên ông T. đã tử vong bên trong.

"Lúc mới xảy ra cháy, nếu có thêm người phụ tôi kéo chiếc xe tay ga ra ngoài là tôi có thể chạy vào cứu ông T.. Từ ngoài cửa đến vị trí ông T. chưa đến 10m, tôi quyết tâm và tìm mọi cách nhưng không cứu được ông, tôi day dứt lắm", ông Khánh tâm sự.

Thi thể ông H. được chuyển về nhà xác - Ảnh: Báo Dân trí

Cách đây vài tháng, ông T. bị ngã xe, chấn thương ở chân cộng thêm tuổi già nên ông T. không thể đi lại. Ông Khánh nhiều lần qua hỗ trợ bà H. trong việc tắm giặt, vệ sinh cho chồng.

Người dân ở đây cho biết, trước khi đến với nhau, vợ chồng bà H. không có con chung, hai người thuê khu đất này từ hàng chục năm trước rồi xây căn nhà tiền chế để ở.