Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Theo phân tích của lực lượng chức năng, thời gian tới, người dân có thể sẽ gặp phải các hình thức lừa đảo sau:

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát đi thông tin cho biết, việc lộ thông tin cá nhân từ hệ thống CIC để lại hệ lụy. Đây là nguồn dữ liệu có thể bị các đối tượng lợi dụng nhằm thực hiện các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Giả mạo ngân hàng, CIC, cơ quan nhà nước: Gọi điện, nhắn tin với đầy đủ họ tên, số CCCD, số tài khoản để thông báo “nợ xấu”, “xác minh thông tin”, dụ nạn nhân cung cấp mật khẩu, OTP;

Giả danh người thân, lãnh đạo: Lợi dụng thông tin cá nhân chi tiết để yêu cầu chuyển tiền gấp;

Đe dọa pháp lý: Tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ép chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”;

Spam SMS, Zalo, Email chứa link độc hại: Dẫn dụ người dùng bấm vào để đánh cắp thêm dữ liệu.

Theo Công an TPHCM, những đối tượng có thể bị nhắm đến qua các chiêu trò lừa đảo này gồm: Sinh viên, công nhân, viên chức, người lớn tuổi.

Các đối tượng xấu sẽ lợi dụng thông tin khách hàng bị đánh cắp để thực hiện lừa đảo

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, '6 nguyên tắc vàng' để mọi người tự bảo vệ:

1. Tuyệt đối không cung cấp: Ngân hàng, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC), cơ quan công an không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin bảo mật khác qua điện thoại, tin nhắn hay đường link.

2. Không click vào link lạ: Tuyệt đối không bấm vào các đường link được gửi qua SMS, Zalo, Email không rõ nguồn gốc.

3. Luôn truy cập vào các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng chính thức hoặc website chính thống của ngân hàng đó.

4. Luôn xác minh thông tin: Khi nhận được bất kỳ cuộc gọi nào tự xưng là cơ quan chức năng, ngân hàng để thông báo nợ, yêu cầu phong tỏa tài khoản... hãy bình tĩnh cúp máy. Sau đó, chủ động gọi lại số hotline chính thức của ngân hàng hoặc đến trực tiếp chi nhánh gần nhất để kiểm chứng thông tin.

5. Không chuyển tiền "xác minh": Tuyệt đối không chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản lạ nào theo yêu cầu của người gọi điện với mục đích "xác minh" hay "bảo lãnh". Cảnh giác với quảng cáo: Sinh viên, công nhân cần đặc biệt cảnh giác và không tin vào các quảng cáo "xóa nợ xấu CIC", "vay nóng lãi suất 0%" trên mạng xã hội.

6. Hỗ trợ người lớn tuổi: Các thành viên trong gia đình cần thường xuyên trò chuyện, hướng dẫn ông bà, cha mẹ cách nhận biết và từ chối các cuộc gọi lừa đảo, đồng thời nhắc nhở họ chỉ liên hệ với ngân hàng qua các kênh chính thức khi có nhu cầu.