Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Đời sống 12/09/2025 12:08

Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh thông tin về việc một người phụ nữ dân tộc Mường bị thu 2,5 triệu đồng tiền taxi cho quãng đường khoảng 70km.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, chiều 11/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, bật khóc nức nở khi kể lại việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70km. Vụ việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, người phụ nữ cho biết bà bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với chi phí hợp lý, bà bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường trên.

Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) ghi lại, kèm theo dòng chia sẻ: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong cơ quan công an sớm tìm ra người này”.

Người phụ nữ trong đoạn clip là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin từ VietNamNet, bà Ly nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo lắm, chồng lại ốm đau triền miên. Tôi xuống Hà Nội rửa bát thuê cho một quán ăn ở phố Trần Khát Chân, mỗi tháng được 6 triệu đồng để mua thuốc cho chồng. Vậy mà trên đường về, tôi bị lừa mất 2,5 triệu đồng – cả tháng làm việc quần quật của tôi".

Theo lời bà Ly, khi đang loay hoay tại bến xe Mỹ Đình để tìm xe về quê, một người đàn ông tiến đến, kéo ba lô và thúc giục bà đi theo. Thấy bà chần chừ, người này trấn an: “Tôi làm phúc, ai lấy tiền của bà làm gì". Tin lời, bà lên xe.

Khi gần đến khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ), tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm, khóa cửa, rồi trắng trợn đòi… 3,5 triệu đồng.

“Tôi hoảng loạn, van xin, hắn mới chịu ‘giảm giá’ còn 2,5 triệu đồng, rồi mới mở cửa cho tôi xuống. Tôi khóc hết nước mắt, chỉ còn biết chạy vào bến xe cầu cứu mọi người", bà kể lại. Những người dân chứng kiến tỏ ra phẫn nộ và hướng dẫn bà đến trình báo cơ quan công an.

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km - Ảnh 1
Bà Ly khóc lóc khi kể lại sự việc tố bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng

Tối cùng ngày, một lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Ly và đang khẩn trương điều tra.

Lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, quá trình xác minh bước đầu gặp khó khăn do bà Ly quá hoảng sợ nên không nhớ rõ biển số xe.

CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

Hình ảnh CSGT bế người phụ nữ bị co giật ở hành lang bệnh viện tại Hà Nội lan truyền rộng rãi, thu hút sự quan tâm và nhận được khen ngợi từ dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   ép tiền taxi tin moi chặt chém khách

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Đời sống 18 phút trước
Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/9), 3 con giáp vượng vận Quý Nhân, Tài Phú dồi dào, tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài

Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/9), 3 con giáp vượng vận Quý Nhân, Tài Phú dồi dào, tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân

Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân

Sao quốc tế 53 phút trước
Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí

Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đặc biệt: Nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

Đặc biệt: Nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp Thần Tài lẫn Quý Nhân ra sức phù trợ, khai thông vận trình, sự nghiệp 'mã đáo thành công'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp Thần Tài lẫn Quý Nhân ra sức phù trợ, khai thông vận trình, sự nghiệp 'mã đáo thành công'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/9-14/9), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/9-14/9), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

Đời sống 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu day

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu day

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí

Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí

Đặc biệt: Nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

Đặc biệt: Nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

Mắc kẹt sau va chạm liên hoàn, nhiều hành khách bị thương, la hét hoảng loạn

Mắc kẹt sau va chạm liên hoàn, nhiều hành khách bị thương, la hét hoảng loạn