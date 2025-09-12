Mắc kẹt sau va chạm liên hoàn, nhiều hành khách bị thương, la hét hoảng loạn

Đời sống 12/09/2025 11:01

Khoảng 19h50 ngày 11/9/2025, tại Km 42+600, cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua hầm Mũi Trâu thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách BKS 17H-01833 và xe tải BKS 89C-18032, xe tải BKS 73C-16120.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, vụ tai nạn xảy ra vào tối 11/9 trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua hầm Mũi Trâu, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, xe khách mang BKS 17H-01833 đang chạy hướng Đà Nẵng - Huế thì xảy ra va chạm liên hoàn với xe tải BKS 89C-18032 và xe tải BKS 73C-16120.

Cú tông cực mạnh khiến đầu xe khách và xe tải 89C-18032 dính chặt vào nhau, biến dạng nghiêm trọng. Bên trong xe khách, nhiều hành khách bị thương, mắc kẹt và la hét trong hoảng loạn.

Mắc kẹt sau va chạm liên hoàn, nhiều hành khách bị thương, la hét hoảng loạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Xây Dựng

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng lập tức điều động lực lượng tới hiện trường.

Tại đây, các chiến sĩ đã nhanh chóng đập vỡ cửa kính, tạo lối thoát và đưa 11 hành khách ra ngoài an toàn. Cùng lúc đó, một đội khác liên tục phun nước làm mát khu vực nhiên liệu bị rò rỉ, ngăn chặn nguy cơ bùng phát cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mắc kẹt sau va chạm liên hoàn, nhiều hành khách bị thương, la hét hoảng loạn - Ảnh 2
Cảnh sát đập kính, giải cứu hàng chục hành khách mắc kẹt - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, sau khi hành khách được đưa ra khỏi khu vực mắc kẹt, khẩn trương cấp cứu, lực lượng chức năng dốc sức giải cứu tài xế xe khách lúc này bị kẹt cứng trong cabin đã bẹp dúm, hai chân bị vô lăng và các mảnh vỡ ép chặt.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt, phá, đến 22h10 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được tài xế ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được bàn giao cho đội ngũ y tế để đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

