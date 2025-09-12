Chồng dùng dao sát hại vợ ngay tại nhà, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 12/09/2025 05:15

Chiều 11/9, bà Phan Thị An, Chủ tịch UBND xã Đông Thành (Nghệ An), xác nhận khoảng 19h ngày 10/9 xảy ra vụ án mạng tại xóm 6 của địa phương này.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 19h ngày 10/9, khi ông Nguyễn Xuân Sáu (SN 1972) nằm võng trước hiên nhà thì vợ là bà V.T.N. (SN 1972) đi làm về. Giữa hai vợ chồng xảy ra lời qua tiếng lại dẫn tới mâu thuẫn.

Trong lúc nóng giận, bà N. dùng chiếc quạt mà ông Sáu đang quạt đánh vào người chồng. Bực tức, ông Sáu chạy vào bếp lấy dao đuổi chém vợ. Bà N. lấy dụng cụ đẩy lúa chống trả. Cả hai giằng co, xô xát ngay trong sân nhà.

Quá bức xúc, ông Sáu đã dùng dao đâm hai nhát vào người vợ khiến bà N. gục xuống, tử vong tại chỗ.

Chồng dùng dao sát hại vợ ngay tại nhà, tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại gia đình ông Sáu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công lý, nhận được tin báo, Công an xã Đông Thành nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Nghệ An. Trong đêm, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Sau khi gây án, ông Sáu vẫn ngồi tại nhà, không bỏ trốn và đã bị lực lượng công an bắt giữ. Vợ chồng ông Sáu có 3 người con, hai con đã lập gia đình và một cháu đang đi học”, bà An thông tin.

Hãi hùng xe khách chở 36 người mất phanh lao vào gần trường tiểu học, 3 người bị thương

Hãi hùng xe khách chở 36 người mất phanh lao vào gần trường tiểu học, 3 người bị thương

Khi di chuyển đến Km115+800 trên Quốc lộ 4D, ô tô khách bất ngờ mất phanh, phần đầu bên phải va vào hộ lan, sau đó tiếp tục đâm vào taluy dương cạnh Trường Tiểu học Trung Chải, xã Tả Phìn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ tin moi mâu thuẫn gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sữa đậu nành được mệnh danh là "thuốc bổ tự nhiên" với nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ

Sữa đậu nành được mệnh danh là "thuốc bổ tự nhiên" với nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (12/9/2025), Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (12/9/2025), Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi điện thoại cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi điện thoại cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước
Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước
Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hãi hùng xe khách chở 36 người mất phanh lao vào gần trường tiểu học, 3 người bị thương

Hãi hùng xe khách chở 36 người mất phanh lao vào gần trường tiểu học, 3 người bị thương

8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai, nhiều người bị thương

8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai, nhiều người bị thương

Giá xăng đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 11/9

Giá xăng đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 11/9

Nóng: SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Nóng: SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Khoảnh khắc taluy cao 3m bất ngờ đổ sập, vùi lấp hẻm dân sinh ở Lâm Đồng

Khoảnh khắc taluy cao 3m bất ngờ đổ sập, vùi lấp hẻm dân sinh ở Lâm Đồng

Tàu cá bốc cháy dữ dội khi neo đậu trên sông Nhật Lệ giữa trưa

Tàu cá bốc cháy dữ dội khi neo đậu trên sông Nhật Lệ giữa trưa