Chiều 11/9, bà Phan Thị An, Chủ tịch UBND xã Đông Thành (Nghệ An), xác nhận khoảng 19h ngày 10/9 xảy ra vụ án mạng tại xóm 6 của địa phương này.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 19h ngày 10/9, khi ông Nguyễn Xuân Sáu (SN 1972) nằm võng trước hiên nhà thì vợ là bà V.T.N. (SN 1972) đi làm về. Giữa hai vợ chồng xảy ra lời qua tiếng lại dẫn tới mâu thuẫn.

Trong lúc nóng giận, bà N. dùng chiếc quạt mà ông Sáu đang quạt đánh vào người chồng. Bực tức, ông Sáu chạy vào bếp lấy dao đuổi chém vợ. Bà N. lấy dụng cụ đẩy lúa chống trả. Cả hai giằng co, xô xát ngay trong sân nhà.

Quá bức xúc, ông Sáu đã dùng dao đâm hai nhát vào người vợ khiến bà N. gục xuống, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại gia đình ông Sáu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công lý, nhận được tin báo, Công an xã Đông Thành nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Nghệ An. Trong đêm, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Sau khi gây án, ông Sáu vẫn ngồi tại nhà, không bỏ trốn và đã bị lực lượng công an bắt giữ. Vợ chồng ông Sáu có 3 người con, hai con đã lập gia đình và một cháu đang đi học”, bà An thông tin.

