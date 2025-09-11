Xe tải tông loạt ôtô trên quốc lộ 51 khiến đoạn đường trên kẹt xe nghiêm trọng, chiều 11/9.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 13h30 ngày 11/9, trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã An Phước, Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 8 phương tiện, gồm: 2 xe tải và 6 ô tô.

Tại hiện trường, một ô tô 7 chỗ tông văng dải phân cách cứng, lao qua làn đường ngược lại, phần đầu xe hư hỏng nặng. Các xe tải và ô tô khác nằm la liệt trên quốc lộ 51.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 51 hướng từ phường Long Thành lên trung tâm TP Biên Hòa cũ ùn tắc kéo dài. Sự cố cũng làm một số nạn nhân bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Trạm Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã đến khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến các xe bị hư hỏng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, ông Nguyễn Thanh Để, 65 tuổi, đi trên ôtô 7 chỗ dừng đèn đỏ, cho biết đang cùng tài xế đi lên phường Tam Phước xử lý công việc thì bị ôtô tải tông từ phía sau.

"Tôi nghe cái rầm sau đó bất tỉnh trong giây lát, khi mở mắt thấy 3-4 xe nằm bên đường hư hỏng, may mà không ai bị thương", ông Để kể lại.

Sau khi gây ra chuỗi tông liên hoàn, tài xế xe tải dừng lại bên đường và rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 51 đi qua đoạn đường trên kẹt xe nghiêm trọng nhiều km.

Xe tải gây tai nạn - Ảnh: VnExpress

Quốc lộ 51 có điểm đầu giao với quốc lộ 1 qua Đồng Nai, điểm cuối ở Vũng Tàu, với tổng chiều dài khoảng 80 km. Đây là tuyến huyết mạch ở khu vực Đông Nam Bộ rất đông xe, thường xuyên ùn tắc và xảy ra tai nạn.

