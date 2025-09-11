Khi di chuyển đến Km115+800 trên Quốc lộ 4D, ô tô khách bất ngờ mất phanh, phần đầu bên phải va vào hộ lan, sau đó tiếp tục đâm vào taluy dương cạnh Trường Tiểu học Trung Chải, xã Tả Phìn.

Theo thông tin từ VietNamNet, UBND xã Tả Phìn cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (11/9) tại vị trí Km115+800, quốc lộ 4D đoạn qua thôn Chu Lìn 2.

Thời điểm trên, xe khách do tài xế L.S. chở 36 hành khách bất ngờ mất phanh khi ôm cua dốc. Sau đó xe va vào hộ lan mềm bên đường rồi tiếp tục lao vào ta luy dương gần trường Tiểu học Trung Chải.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng, ba hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai.

Xe khách gặp tai nạn trên Quốc lộ 4D thuộc địa bàn xã Tả Phìn, Lào Cai - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, lực lượng công an và y tế đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và hỗ trợ hành khách.

Ông Vũ Xuân Quý - Chủ tịch UBND xã Tả Phìn - cho biết sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu. “Nguyên nhân cụ thể vẫn được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ”, ông Quý nói.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, vào mùa mưa, đường đèo dốc ở khu vực Tây Bắc thường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Tài xế cần kiểm tra hệ thống phanh trước khi di chuyển, giữ tốc độ thấp, đi số thấp khi xuống dốc và giữ khoảng cách an toàn để tránh sự cố đáng tiếc.

