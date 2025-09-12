Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, trong vụ án kẹo rau củ Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định 4 bị can thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cùng Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) đã có hành vi Lừa dối khách hàng.

Lê Thành Công là một nhân vật đáng chú ý trong vụ án. Trong quá trình họp bàn, anh đưa ra ý tưởng sản xuất kẹo rau củ và bày tỏ mong muốn dành tặng sản phẩm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì hoa hậu này “không thích ăn rau”. Anh cũng đồng thời đề nghị mời Tiên tham gia đồng hành cùng dự án và là người lo thuê trụ sở, tìm nhà sản xuất kẹo rau củ.

Kết luận điều tra chỉ ra, tháng 7/2024, Quang Linh Vlogs và Hằng "Du mục" cùng một số cộng sự bàn bạc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, bán hàng trực tuyến.

Lê Thành Công sinh năm 1989 (phường Thành Vinh, Nghệ An) - Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt. Thời điểm mới thành lập tháng 11/2024, Công góp 19% vốn điều lệ, tương đương 950 triệu đồng, chỉ sau Hằng "Du Mục" (25%).

Dù ít được công chúng biết đến nhưng Lê Thành Công lại là nhân vật có vai trò tổ chức, vận hành hậu trường các hoạt động livestream bán kẹo rau củ Kera của Quang Linh Vlogs, Hằng "Du Mục" và Thùy Tiên.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước khi cùng Thùy Tiên tham gia dự án này, Lê Thành Công và Thùy Tiên đã có mối quan hệ kinh doanh từ năm 2021 - thời điểm trước khi Thùy Tiên đăng quang hoa hậu, họ là 2 cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Pharco Việt Nam.

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 4 tỷ đồng. Trong đó, Lê Thành Công nắm giữ 55% cổ phần, Thùy Tiên góp 10%. Công ty này là đơn vị chủ quản, phân phối độc quyền thương hiệu nước hoa Adopt' tại Việt Nam. Sau 4 tháng doanh nghiệp được thành lập, Quang Linh Vlogs cũng nhanh chóng gia nhập, được giới thiệu là Phó chủ tịch công ty.

Cùng xuất hiện trong danh sách cổ đông của nhiều doanh nghiệp và có mối liên kết với nhóm Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên và Lê Thành Công tạo nên sự đồng hành đáng chú ý trên nhiều lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm tiêu dùng.

Hoa hậu Thùy Tiên và Lê Thành Công - Ảnh: Báo Dân trí

Trước khi bị bắt, Lê Thành Công còn là người đại diện pháp luật, góp vốn thành lập khoảng 6 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh khác tại Hà Nội và TPHCM. Tuy nhiên, sau khi anh bị khởi tố hồi tháng 4, nhiều doanh nghiệp liên quan cũng có sự biến động mạnh.

Cụ thể, Lê Thành Công từng đứng tên với vai trò Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội và TPHCM, với nhiều ngành nghề kinh doanh như lập trình, quảng cáo, thời trang, bất động sản.

Có thể kể đến Boxi Việt Nam, 6INCH Việt Nam, ADS Group Việt Nam hay Sen Property, với vốn điều lệ vài trăm triệu đến 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hiện nay, hầu hết công ty này đều không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Lê Thành Công cũng từng đại diện pháp luật cho văn phòng của Công ty cổ phần công nghệ Haravan tại Hà Nội, nhưng văn phòng này cũng đã ngừng hoạt động.

Cá nhân này còn góp vốn thành lập nhiều công ty khác như góp 3 tỷ đồng (tương đương 60% vốn) thành lập Công ty cổ phần Đầu tư BB Capital vào tháng 6/2021; góp 500 triệu đồng (tương đương 20% vốn) lập Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ F99 vào tháng 8/2019.