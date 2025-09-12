Nhiều sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Đời sống 12/09/2025 06:00

Sau khi dùng bữa ăn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, 5 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 11/9, một lãnh đạo Trường ĐHSP - Đại học Huế cho biết, lãnh đạo đơn vị đang theo dõi diễn biến sức khỏe 5 sinh viên của trường vừa nhập viện cấp cứu sau bữa ăn.

Được biết, cả 5 em đều là sinh viên năm thứ hai của Trường ĐHSP Huế. Thời điểm xảy ra sự việc, các em đang học quân sự tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (thuộc Đại học Huế) theo hình thức nội trú.

Nhiều sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường - Ảnh 1
Nhiều sinh viên Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế) nhập viện sau bữa ăn ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh (Đại học Huế) - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày, 5 sinh viên nói trên cùng nhiều học viên khác đến ăn sáng tại nhà ăn của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. Đến trưa cùng ngày, những sinh viên này xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Lãnh đạo Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh nhanh chóng đưa các em đến Trung tâm Y tế Hương Thủy cấp cứu. 

Nhiều sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường - Ảnh 2
Một trong số 5 em sinh viên nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhập viện cấp cứu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, đến chiều cùng ngày, 3 sinh viên đã ổn định sức khỏe, chuyển qua khoa khác điều trị. Trong khi đó, 2 em còn lại vẫn đang được cấp cứu, theo dõi.

Theo lãnh đạo Trường ĐHSP Huế, hiện Ban Giám hiệu nhà trường đang phối hợp với các đơn vị liên quan, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hãi hùng xe khách chở 36 người mất phanh lao vào gần trường tiểu học, 3 người bị thương

Hãi hùng xe khách chở 36 người mất phanh lao vào gần trường tiểu học, 3 người bị thương

Khi di chuyển đến Km115+800 trên Quốc lộ 4D, ô tô khách bất ngờ mất phanh, phần đầu bên phải va vào hộ lan, sau đó tiếp tục đâm vào taluy dương cạnh Trường Tiểu học Trung Chải, xã Tả Phìn.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc tin moi ngộ độc thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/9/2025, 3 con giáp Phúc Khí đầy mình, Hồng Phúc sâu dày, dễ đổi đời có trong tay bạc tỷ, hỷ sự kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/9/2025, 3 con giáp Phúc Khí đầy mình, Hồng Phúc sâu dày, dễ đổi đời có trong tay bạc tỷ, hỷ sự kéo đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 30 tỷ vào ngày 12/9/2025, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 30 tỷ vào ngày 12/9/2025, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giám khảo LHP Venice lên tiếng về tranh cãi đối với chiến thắng của Tân Chỉ Lôi

Giám khảo LHP Venice lên tiếng về tranh cãi đối với chiến thắng của Tân Chỉ Lôi

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp Phúc Lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', Quý Nhân nâng đỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp Phúc Lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', Quý Nhân nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nhiều sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Nhiều sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu day

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu day

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Đúng hôm nay, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Chồng dùng dao sát hại vợ ngay tại nhà, tiết lộ nguyên nhân gây án

Chồng dùng dao sát hại vợ ngay tại nhà, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng dùng dao sát hại vợ ngay tại nhà, tiết lộ nguyên nhân gây án

Chồng dùng dao sát hại vợ ngay tại nhà, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông lạc đường suốt 10 ngày, đi bộ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Người đàn ông lạc đường suốt 10 ngày, đi bộ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Hãi hùng xe khách chở 36 người mất phanh lao vào gần trường tiểu học, 3 người bị thương

Hãi hùng xe khách chở 36 người mất phanh lao vào gần trường tiểu học, 3 người bị thương

8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai, nhiều người bị thương

8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai, nhiều người bị thương

Giá xăng đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 11/9

Giá xăng đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 11/9

Nóng: SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Nóng: SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép