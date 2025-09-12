Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Đời sống 12/09/2025 15:37

Lãnh đạo UBND phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã giao công an xác minh làm rõ thông tin người phụ nữ đi từ Mỹ Đình (Hà Nội) về gần bến xe Hòa Bình (khoảng 70km) bị tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, quê Phú Thọ) bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km, trưa 12/9, tài xế đã chủ động tìm đến nhà bà Ly để xin lỗi và khắc phục hậu quả.

Tại nhà riêng, người này thừa nhận toàn bộ hành vi, cam kết hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Trước sự chứng kiến của gia đình bà Ly và chính quyền địa phương, tài xế đã buộc phải viết biên bản sự việc để làm căn cứ xử lý.

bà Ly xác nhận: “Tôi cùng gia đình đã đưa anh ta đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Gia đình tôi không có ý định kiện cáo, chỉ mong anh ấy trả lại tiền. Nhưng hành vi như vậy thì phải được làm rõ, nên chúng tôi mới đưa đến công an”.

Đại diện Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) cũng xác nhận đang làm việc với người lái xe. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 11/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà Ly bật khóc nức nở kể lại việc bị tài xế taxi "chặt chém". Theo nội dung clip, bà bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì đưa đến đúng điểm với giá hợp lý, tài xế đã cho xe chạy quá điểm, khóa cửa xe và đòi 3,5 triệu đồng.

Sau khi bà Ly van xin, người này mới “giảm giá” xuống còn 2,5 triệu đồng và ép bà phải trả rồi mới cho xuống xe.

Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, Phú Thọ) ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong công an sớm tìm ra người này".

Bà Ly là người dân tộc Mường, sống trong cảnh nghèo khó, chồng bệnh tật triền miên. Để có tiền mua thuốc cho chồng, bà xuống Hà Nội làm thuê rửa bát tại một quán ăn, thu nhập chỉ 6 triệu đồng/tháng.

Ngay sau khi sự việc được lan truyền, Công an phường Hòa Bình đã tiếp nhận trình báo của bà Ly, đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực.

Dù việc xác minh gặp khó khăn do bà quá hoảng sợ nên không nhớ rõ biển số xe nhưng đến nay, danh tính tài xế đã được làm rõ và đưa về làm việc.

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Hình ảnh một nữ du khách nước ngoài mặc bikini di chuyển bằng xe máy trên đoạn đường tại Tuyên Quang đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   chặt chém khách tin moi tài xế taxi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới (ngày 25/9/2025), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn, cuộc đời sang trang huy hoàng

Đúng 13 ngày tới (ngày 25/9/2025), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn, cuộc đời sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng

Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh dại từ chó nuôi trong nhà

Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh dại từ chó nuôi trong nhà

Sức khỏe 2 giờ 32 phút trước
Từ nay đến Tết Trung thu 2025, 3 con giáp đổi đời 360 độ, bùng nổ vận may Phú Quý, có LỘC kinh doanh, cuộc sống trở nên giàu sang

Từ nay đến Tết Trung thu 2025, 3 con giáp đổi đời 360 độ, bùng nổ vận may Phú Quý, có LỘC kinh doanh, cuộc sống trở nên giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Đời sống 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm, một công nhân tử vong

Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm, một công nhân tử vong

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô