Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Nhiều tín đồ mê xê dịch sớm nhận ra đây là tuyến đường thuộc xã Du Già, Hà Giang (cũ) nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là khu vực cách thác Du Già không xa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trên một diễn đàn du lịch với hơn 1,7 triệu thành viên, bài viết của một tài khoản thu hút lượng tương tác lớn. Bài viết chia sẻ hình ảnh của một nữ du khách nước ngoài mặc bikini ngồi phía sau xe máy, di chuyển trên một tuyến đường xung quanh là quang cảnh núi non trùng điệp.

Sau đó, đại diện đơn vị vận chuyển - nơi cung cấp dịch vụ thuê xe kèm lái cho du khách xác nhận, đây là hình ảnh ghi lại lúc khách vừa từ thác Du Già trở về. Khách vẫn mặc bikini sau khi tắm thác, chưa kịp thay trang phục. Người đại diện phủ nhận việc khách cố ý mặc bikini để đi lại ngoài đường hay nơi công cộng.

Hình ảnh nhanh chóng nhận về nhiều luồng tranh luận trái chiều. Trong đó, một số ý kiến cho rằng, cách ăn mặc của du khách không phù hợp khi xuất hiện ở không gian công cộng, đặc biệt tại khu vực vùng cao nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống với những giá trị văn hóa và truyền thống đặc thù.

"Thông thường, du khách đến thác đều mặc bikini để tắm. Điều đó là bình thường. Tuy nhiên, lần này khi khách di chuyển từ khu vực thác lên xe, một số hình ảnh chia sẻ lên mạng đã gây hiểu lầm đáng tiếc", người đại diện nói.

Cũng theo người này, đây là lần đầu tiên đơn vị gặp phải sự cố như vậy. Sau khi nhận thấy những ý kiến trái chiều từ dư luận, phía đơn vị vận chuyển đã chủ động gỡ hình ảnh, nội dung liên quan, tránh tạo ra tranh cãi không đáng có.

Ngoài ra, phía đơn vị vận chuyển khách cho biết sẽ nhắc nhở khách, yêu cầu đội ngũ lái xe lưu ý. Trong trường hợp khách vừa tắm xong, lái xe khuyến khích họ quấn khăn hoặc thay đồ kín đáo trước khi rời khỏi khu vực thác, đặc biệt khi di chuyển qua các khu dân cư.

Khách nước ngoài trải nghiệm thác Du Già - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bà Nguyễn Thu Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết, sở đã nắm được thông tin và đề nghị xã Du Già xác minh, xử lý nhằm đảm bảo văn minh trong du lịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, sở cũng sẽ có yêu cầu đối với các công ty lữ hành đưa khách tới Tuyên Quang cần hướng dẫn du khách thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử du lịch của địa phương.

Trong quá trình phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc, tỉnh Hà Giang trước đây đã chủ động ban hành và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 11/12/2018. Từ đó đến nay, Bộ Quy tắc đã được phổ biến sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, các điểm du lịch cộng đồng, cơ sở lưu trú, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang hiện nay tiếp tục kế thừa, triển khai và nhân rộng Bộ Quy tắc này.

Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông định hướng, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử tại các điểm du lịch, nâng cao nhận thức cộng đồng và du khách về ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch Tuyên Quang thân thiện, chuyên nghiệp, văn minh và bền vững.