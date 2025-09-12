Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại

Đời sống 12/09/2025 20:51

Trong lúc nằm trên giường vừa sạc, vừa xem điện thoại, một nam thanh niên ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) bị sét đánh tử vong.

 Dân trí, ông Đặng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh khiến một nam thanh niên thiệt mạng.

Theo đó, hơn 15h cùng ngày, anh N.N.H. (21 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân) ở trong nhà, vừa sạc vừa xem điện thoại và bị sét đánh trúng.

Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại - Ảnh 1
Người dân đến chia sẻ sau khi anh A bị sét đánh tử vong trong nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Gia đình, hàng xóm phát hiện, trình báo cơ quan chức năng. Cùng ngày, công an xã phối hợp với chính quyền đến kiểm tra hiện trường, động viên gia đình và hỗ trợ lo mai táng.

Theo Chủ tịch xã Hương Xuân, anh H. là con út trong gia đình có 3 anh em, bố mất năm 2021, hoàn cảnh khó khăn.

Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm, một công nhân tử vong

Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm, một công nhân tử vong

Một vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 11/9 tại lò chợ của Công ty Than Khe Chàm - TKV (phường Mông Dương, Quảng Ninh) khiến 1 công nhân tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   sét đánh tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại

Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Sau ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 13/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Trúng số độc đắc đúng ngày 13/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025,Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025,Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
"Phó sơn hải" được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang

"Phó sơn hải" được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Phát hiện rắn hổ mang bò vào nhà, gia đình sợ hãi tự nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày và cái kết

Phát hiện rắn hổ mang bò vào nhà, gia đình sợ hãi tự nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày và cái kết

Video 5 giờ 8 phút trước
Vụ trộm điện thoại táo tợn, hành khách đồng lòng khống chế tên tại ga tàu

Vụ trộm điện thoại táo tợn, hành khách đồng lòng khống chế tên tại ga tàu

Video 5 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/9/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/9/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Xe buýt bất ngờ đâm vào xe bồn rồi lao xuống mương khiến 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe buýt bất ngờ đâm vào xe bồn rồi lao xuống mương khiến 4 người tử vong, 10 người bị thương

Video 5 giờ 19 phút trước
Thót tim khoảnh khắc sét đánh trúng trang trại, hàng ngàn con chim cút rơi khỏi lồng bất tỉnh

Thót tim khoảnh khắc sét đánh trúng trang trại, hàng ngàn con chim cút rơi khỏi lồng bất tỉnh

Video 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu day

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu day

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm, một công nhân tử vong

Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm, một công nhân tử vong

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân