Một vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 11/9 tại lò chợ của Công ty Than Khe Chàm - TKV (phường Mông Dương, Quảng Ninh) khiến 1 công nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công ty Than Khe Chàm - TKV, vào khoảng 12h45 cùng ngày, tại lò chợ 14.5-28, Công trường KTĐL15 của công ty (phường Mông Dương, Quảng Ninh), một vụ tai nạn đã xảy ra.

Nạn nhân là anh Đ.V.P (sinh năm 1994, trú tại khu 3, phường Mông Dương) - công nhân vận hành, sửa chữa thiết bị trong hầm lò.

Sau khi tai nạn xảy ra, đồng nghiệp đã đưa anh P đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, nhưng không qua khỏi.

Một đường lò của Công ty Than Khe Chàm (tỉnh Quảng Ninh) - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ Vietnam+, ngay sau vụ việc, Công ty Than Khe Chàm đã báo cáo cơ quan chức năng. Các lực lượng chức năng hiện đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn lao động trong khai thác than hầm lò, đòi hỏi các đơn vị ngành than cần tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động.

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo Lãnh đạo UBND phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã giao công an xác minh làm rõ thông tin người phụ nữ đi từ Mỹ Đình (Hà Nội) về gần bến xe Hòa Bình (khoảng 70km) bị tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-lao-ong-tai-cong-ty-than-khe-cham-mot-cong-nhan-tu-vong-741817.html