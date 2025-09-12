Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm, một công nhân tử vong

Đời sống 12/09/2025 16:39

Một vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 11/9 tại lò chợ của Công ty Than Khe Chàm - TKV (phường Mông Dương, Quảng Ninh) khiến 1 công nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công ty Than Khe Chàm - TKV, vào khoảng 12h45 cùng ngày, tại lò chợ 14.5-28, Công trường KTĐL15 của công ty (phường Mông Dương, Quảng Ninh), một vụ tai nạn đã xảy ra.

Nạn nhân là anh Đ.V.P (sinh năm 1994, trú tại khu 3, phường Mông Dương) - công nhân vận hành, sửa chữa thiết bị trong hầm lò.

Sau khi tai nạn xảy ra, đồng nghiệp đã đưa anh P đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, nhưng không qua khỏi.

Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm, một công nhân tử vong - Ảnh 1
Một đường lò của Công ty Than Khe Chàm (tỉnh Quảng Ninh) - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ Vietnam+, ngay sau vụ việc, Công ty Than Khe Chàm đã báo cáo cơ quan chức năng. Các lực lượng chức năng hiện đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn lao động trong khai thác than hầm lò, đòi hỏi các đơn vị ngành than cần tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động.

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Lãnh đạo UBND phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã giao công an xác minh làm rõ thông tin người phụ nữ đi từ Mỹ Đình (Hà Nội) về gần bến xe Hòa Bình (khoảng 70km) bị tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn lao động tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vụ trộm điện thoại táo tợn, hành khách đồng lòng khống chế tên tại ga tàu

Vụ trộm điện thoại táo tợn, hành khách đồng lòng khống chế tên tại ga tàu

Video 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/9/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/9/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Xe buýt bất ngờ đâm vào xe bồn rồi lao xuống mương khiến 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe buýt bất ngờ đâm vào xe bồn rồi lao xuống mương khiến 4 người tử vong, 10 người bị thương

Video 1 giờ 7 phút trước
Thót tim khoảnh khắc sét đánh trúng trang trại, hàng ngàn con chim cút rơi khỏi lồng bất tỉnh

Thót tim khoảnh khắc sét đánh trúng trang trại, hàng ngàn con chim cút rơi khỏi lồng bất tỉnh

Video 1 giờ 14 phút trước
Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm, một công nhân tử vong

Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm, một công nhân tử vong

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Tranh cãi thí sinh hoa hậu đưa bàn thờ lên sân khấu, cầm nhang vái lạy

Tranh cãi thí sinh hoa hậu đưa bàn thờ lên sân khấu, cầm nhang vái lạy

Hậu trường 1 giờ 32 phút trước
Khám phá 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ mà không phải ai cũng biết

Khám phá 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Đúng 13 ngày tới (ngày 25/9/2025), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn, cuộc đời sang trang huy hoàng

Đúng 13 ngày tới (ngày 25/9/2025), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn, cuộc đời sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Đời sống 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô